Чемпионат мира11 июня 2025, 04:30 | Обновлено 11 июня 2025, 04:54
22
0
Румыния – Кипр – 2:0. Победа для Луческу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026
11 июня 2025, 04:30 | Обновлено 11 июня 2025, 04:54
22
0
Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу переиграла команду Кипра (2:0).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
4-й тур, 10 июня
21:45. Румыния – Кипр – 2:0
Голы: Тэнасе, 43, Ман, 45+2
Видео голов и обзор матча
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Флорин Тэнасе (Румыния).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июня 2025, 22:47 29
В ночь с 10 на 11 июня сине-желтые проведут второй матч Canadian Shield
Футбол | 10 июня 2025, 04:55 3
Игроки становятся свободными агентами
Футбол | 11.06.2025, 03:28
Футбол | 10.06.2025, 08:34
Футбол | 10.06.2025, 07:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2025, 04:42 3
09.06.2025, 03:12 5
09.06.2025, 19:56 5
09.06.2025, 11:05 17
09.06.2025, 09:18 1
09.06.2025, 09:26 5
10.06.2025, 10:25 18
09.06.2025, 01:43 6