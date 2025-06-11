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  4. Румыния – Кипр – 2:0. Победа для Луческу. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Румыния
10.06.2025 21:45 – FT 2 : 0
Кипр
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 04:30 | Обновлено 11 июня 2025, 04:54
22
0

Румыния – Кипр – 2:0. Победа для Луческу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026

11 июня 2025, 04:30 | Обновлено 11 июня 2025, 04:54
22
0
Румыния – Кипр – 2:0. Победа для Луческу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу переиграла команду Кипра (2:0).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 10 июня

21:45. Румыния – Кипр – 2:0

Голы: Тэнасе, 43, Ман, 45+2

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Флорин Тэнасе (Румыния).
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ЧМ-2026 по футболу Мирча Луческу видео голов и обзор сборная Румынии по футболу сборная Кипра по футболу Деннис Ман
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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