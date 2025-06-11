Румыния – Кипр – 2:0. Победа для Луческу. Видео голов и обзор матча

Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.

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Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу переиграла команду Кипра (2:0).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 10 июня

21:45. Румыния – Кипр – 2:0

Голы: Тэнасе, 43, Ман, 45+2

Видео голов и обзор матча