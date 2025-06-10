Румыния под руководством Луческу добыла победу в квалификации ЧМ-2026
В группе H румыны переиграли Кипр со счетом 2:0, Австрия одолела Сан-Марино 4:0
10 июня состоялись матчи квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Европы в группе H.
Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу добыла победу над Кипром со счетом 2:0. Голами отличились Флорин Тэнасе и Деннис Ман.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В параллельном поединке Австрия разгромила Сан-Марино 4:0. Все четыре мячи были забиты еще в первом тайме: дубль Марко Арнаутовича и по одному мячу от Михаэля Грегорича и Кристофа Баумгартнера.
В группе H вместе с Румынией, Кипром, Австрией и Сан-Марино также играет Босния и Герцеговина, которая выиграла три матча из трех, набрав девять очков.
ЧМ-2026. Зона Европы
Группа H, 10 июня
Румыния – Кипр – 2:0
Голы: Тэнасе, 43, Ман, 45+2
Сан-Марино – Австрия – 0:4
Голы: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 11, Баумгартнер, 27
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Первак ждет встречи с руководством клуба
«Горняки» требуют у «Днепра-1» проценты от трансфера Александра Пихаленка