Румыния под руководством Луческу добыла победу в квалификации ЧМ-2026

10 июня состоялись матчи квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Европы в группе H.

Сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу добыла победу над Кипром со счетом 2:0. Голами отличились Флорин Тэнасе и Деннис Ман.

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В параллельном поединке Австрия разгромила Сан-Марино 4:0. Все четыре мячи были забиты еще в первом тайме: дубль Марко Арнаутовича и по одному мячу от Михаэля Грегорича и Кристофа Баумгартнера.

В группе H вместе с Румынией, Кипром, Австрией и Сан-Марино также играет Босния и Герцеговина, которая выиграла три матча из трех, набрав девять очков.

ЧМ-2026. Зона Европы

Группа H, 10 июня

Румыния – Кипр – 2:0

Голы: Тэнасе, 43, Ман, 45+2

Сан-Марино – Австрия – 0:4

Голы: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 11, Баумгартнер, 27