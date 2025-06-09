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ЧМ. Квалификация. Европа
Сан-Марино
10.06.2025 21:45 - : -
Австрия
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 17:18 | Обновлено 09 июня 2025, 17:19
24
0

Сан-Марино – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 10 июня в 21:45 по Киеву

09 июня 2025, 17:18 | Обновлено 09 июня 2025, 17:19
24
0
Сан-Марино – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Сборная Австрии по футболу

Во вторник, 10 июня состоится игра квалификации на чемпионат мира в Европе между сборными Сан-Марино и Австрии. По Киеву игра начнется в 21:45.

Сан-Марино

Недавно команде подчинилось историческое достижение – коллектив смог повыситься до дивизиона С Лиги наций. В группе с Гибралтаром и Лихтенштейном «голубо-белые» завоевали 1-е место и завоевали право выступать в высшей лиге. Однако за 3 игры квалификации на ЧМ сборная Сан-Марино не завоевала ни одного очка и сейчас находится на последнем месте.

Австрия

Команда не играла в мартовских матчах квалификации из-за участия в Лиге наций, поэтому на данный момент она с 1 сыгранным поединком занимает 4 место в группе и имеет 3 очка в активе. В той же Лиге наций Австрия потерпела поражение от Сербии в переходных матчах и не смогла повыситься до дивизиона А.

Личные встречи

За всю историю команды встречались между собой всего 2 раза – оба в квалификации на Евро2000. В обеих играх победу одержала Австрия с общим счетом 7:1.

Интересные факты

  • Только Гибралтар пропустил больше голов (14), чем Сан-Марино среди всех команд квалификации – 8 мячей.
  • У Австрии 6 побед в последних 10 выездных матчах.
  • Только дважды за последние 10 официальных матчей Австрия пропускала более 1 гола.

Возможные стартовые составы

Сан-Марино: Коломбо – Риккарди, Бенвенути, Чеволи, Фаббри – Дзаннони, Капиккени, Голени – Лаццари, Нанни, Контадини

Австрия: Пенц – Мвене, Лингарт, Вобер, Уиммер – Зайвальд, Лаймер – Забитцер, Баумгартнер, Шмид – Грегорич

Прогноз

Я поставлю на победу Австрии с форой –3.5 и коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Сан-Марино
10 июня 2025 -
21:45
Австрия
Австрия с форой -3.5 1.75 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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