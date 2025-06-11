10.06.2025 21:45 – FT 0 : 4
Чемпионат мира11 июня 2025, 05:01 | Обновлено 11 июня 2025, 05:36
25
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Сан-Марино – Австрия – 0:4. Дубль Арнаутовича. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026
11 июня 2025, 05:01 | Обновлено 11 июня 2025, 05:36
25
0
Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Австрия разгромила команду Сан-Марино (4:0), дубль оформил Марко Арнаутович.
Квалификация ЧМ-2026
4-й тур, 10 июня
21:45. Сан-Марино – Австрия – 0:4
Голы: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 11, Баумгартнер, 27
Видео голов и обзор матча
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
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