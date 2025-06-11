Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.

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Австрия разгромила команду Сан-Марино (4:0), дубль оформил Марко Арнаутович.

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур, 10 июня

21:45. Сан-Марино – Австрия – 0:4

Голы: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 11, Баумгартнер, 27

Видео голов и обзор матча