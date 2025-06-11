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  4. Сан-Марино – Австрия – 0:4. Дубль Арнаутовича. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Сан-Марино
10.06.2025 21:45 – FT 0 : 4
Австрия
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 05:01 | Обновлено 11 июня 2025, 05:36
25
0

Сан-Марино – Австрия – 0:4. Дубль Арнаутовича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026

11 июня 2025, 05:01 | Обновлено 11 июня 2025, 05:36
25
0
Сан-Марино – Австрия – 0:4. Дубль Арнаутовича. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Австрия разгромила команду Сан-Марино (4:0), дубль оформил Марко Арнаутович.

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур, 10 июня

21:45. Сан-Марино – Австрия – 0:4

Голы: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 11, Баумгартнер, 27

Видео голов и обзор матча

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
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ЧМ-2026 по футболу Марко Арнаутович видео голов и обзор сборная Австрии по футболу сборная Сан-Марино по футболу Михаэль Грегорич Кристоф Баумгартнер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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