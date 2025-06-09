10 июня на «Национальной Арене» пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Румынии сыграет против сборной Кипра. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Румыния

Команда в последнее время явно прибавила после довольно затяжного спада. Получилось пробиться на Евро и даже выйти там в четвертьфинал. Правда, при этом после разгрома Украины в первом туре в актив можно занести только прагматичную ничью со словаками, которая в тот момент устраивала всех.

В любом случае, перед стартом Лиги наций Йорденеску на тренерском посту сменил Луческу. Экс-наставник «Динамо» и «Шахтера» и местная легенда добился прекрасного старта, выиграв все матчи осенью. Но в квалификации в 2025-м году сразу была осечка – дома уступили боснийцам. Потом были 5-1, но этот результат с Сан-Марино был ожидаем. В июне начинали с куда более сильной Австрией, причем на выезде. Там смогли навязать борьбу, забили, но в итоге все-таки уступили 1-2.

Кипр

Сборная никогда особенно ничего не показывала, хотя амбиции тут присутствуют. Прошлой осенью она играла в той же группе, что и румыны. Там получилось выиграть оба поединка с литовцами, чего хватило для финиша на третьем месте. Но при этом с остальными соперниками, и с подопечными Луческу, и с Косово, были только поражения.

На нынешний цикл задача оставалась, по сути, аналогичной: не стать последними. Что несложно, ведь в соперниках есть Сан-Марино – его в первом туре обыграли 2-0. Но потом была встреча с боснийцами, которым уступили 1-2. Лето решили начать с товарищеского поединка против болгар. И снова было достаточно много голов: закончили результативной ничьей 2-2.

Статистика личных встреч

В Лиге наций осенью румыны выиграли оба поединка. Но до этого они не побеждали киприотов трижды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что киприоты навяжут борьбу. Ставим на то, что подопечные Луческу сумеют оформить победу при форе в размере «-1,5 забитых гола» (коэффициент – 1,86).