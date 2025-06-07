ШЕПЕЛЕВ: «Я завоевал и первое, и второе место в УПЛ в одном сезоне»

Полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев подвел итоги сезона, в котором его команда завоевала серебро, а золото досталось «Динамо», за которое он выступал осенью:

«Настроение после завоевания серебра? Да все супер, отлично. Попал в историю. Так получилось, что и первое, и второе место выиграл в одном сезоне (с «Динамо» и «Александрией»). Настроение отличное – это историческое достижение для «Александрии». Насколько я знаю, клуб никогда не занимал второе место. Мы боролись за первое, но получилось так, что стали вторыми. Все довольны. Наша команда была очень сильная, хорошо укомплектованная – потому и есть такой результат.

Больше всего жаль потери очков с «Рухом». Тогда мы на последних минутах упустили победу. Ну и поражение от «Карпат». Эти два матча стали ключевыми, особенно домашняя игра с «Рухом», потому что мы полностью доминировали. Но допустили ошибку – и пропустили в конце с пенальти. Сыграли 1:1.

«Шахтер»? Я знаю, что они почти всегда были или первыми, или вторыми. У них очень сильный состав, хорошие игроки, но так бывает в футболе – не всегда есть результат. Конечно, это добавляет радости «Александрии». Это уже часть истории. Но мы не обращаем внимания на соперников – следим за собой.

Какой матч запомнился больше всего? Наверное, матчи с «Полесьем» и «Кривбассом» (23 и 27 тур). Мы тогда выиграли в обеих играх. Это были наши конкуренты в борьбе за третье место. Также и «Шахтер» был нашим конкурентом по очкам. Поэтому эти два матча были ключевыми. Нужно было выигрывать, чтобы закрепиться на третьей строчке.

Насколько я понял, от руководства была задача – третье место. Мы ее выполнили, а потом появился шанс побороться за первое. В итоге получилось второе. Прямых задач никто не ставил, но от тренерского штаба постоянно звучало: нужно попасть в еврокубки.

О борьбе за чемпионство говорили довольно сдержанно. Наверное, тренерский штаб и так понимал: все молодцы, и если есть шанс побороться – нужно его использовать. Неважно, с кем играем, просто надо выходить и побеждать. А там как будет. Набирать свои очки – мы так и делали. Но, к сожалению, такое случается в футболе. С «Рухом» не поставили пенальти, который, как я считаю, был 100%. Про тот матч уже никто не говорит – забыли.

Хочу отдельно поздравить «Динамо» с первым местом, они заслужили победу. Знаю, что они сильно переживали за результат. Волновались ли киевляне, что потеряют лидерство? Именно так. Я там был не один год и знаю – когда от тебя ждут обязательного успеха, это очень давит. Результат давит, и уже не до шуток.

Но за 2–3 тура до конца они стали чемпионами. Потому что мы потеряли очки с «Карпатами». Я думаю, что они все равно стали бы чемпионами, но, возможно, не так рано. Возможно, только в последнем туре. Но победа есть победа. Они заслуженно выиграли – не проиграли ни одного матча в чемпионате. Это о чем-то говорит. Они этого заслужили.

Победа в игре против «Вереса» уже досрочно обеспечила нам второе место. До этого успели отпраздновать и третье, теперь пришла очередь второго места. Все были счастливы, много шампанского, обливали друг друга. Президент «Александрии» Сергей Кузьменко зашел, поблагодарил всех, сказал, что ребята молодцы. Прекрасная история. Мы создали историю для маленького города с большими людьми и достижениями. Возможно, сейчас мы этого не осознаем, но со временем вспомним и будем рассказывать детям.

Пришел весь город. Была сцена, выступали музыкальные группы и разные артисты. Каждого игрока поименно вызывали на сцену – все аплодировали, особенно наши фанаты из Александрии. Потом вручили медали, мы танцевали вместе с людьми. После этого всех пустили на сцену – подбрасывали тренеров, аплодировали. Очень весело. Пришло много людей. Если честно, мы и не думали, что придет столько.

Как работалось под руководством Руслана Ротаня? Работалось легко и все понятно. Единственное – с тактикой мне было сложно, очень много перестроений. Я ожидал, что в «Александрии» будет проще. Но нет – приходилось опускаться, подниматься, делать рывки. Интересно, но тяжело – старался понять, мало времени на адаптацию.

Я пропустил первые сборы, пришел уже на вторые. До этого занимался индивидуально: тренажерный зал, пробежки с обычными ребятами на улице. Потом Руслан Петрович позвонил, сказал, что ждет меня на сборах. У меня был на руках вариант из Польши, но мне долго не отвечали. Я уже не мог ждать – сборы заканчивались, мог вообще остаться без какой-либо игровой практики. Через два-три дня позвонил Ротаню и сказал, что приезжаю.

Благодарен, что все так сложилось. Это был важный шаг для меня. После «Динамо» я хотел играть в Европе, а не оставаться в Украине. Но из-за полугодового перерыва и нехватки игрового времени – переход в «Александрию» стал шагом вперед для меня. В итоге, завоевали серебро и попали в историю. Слава Богу, что все так удачно сложилось.

На подсознательном уровне казалось, что уйти из «Динамо» – это шаг назад. Хотел нового вызова для себя. Хотелось играть где-то за границей. Продолжение игры в Украине – это не совсем шаг назад, но это морально воспринималось сложно для меня. Я уже знал всех соперников, и возвращаться в тот же чемпионат было морально непросто. Особенно играть против «Динамо» – это моя команда, с которой я все выиграл.

Но футбол – это жизнь. Я больше не мог просто быть рядом с командой. Хотел играть. И слава Богу, у меня было игровое время. Жаль, что только полгода. Хотелось провести весь сезон, но была травма, которая оставила меня без футбола еще в «Динамо».