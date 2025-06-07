Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему с Луческу в Динамо было тяжело
Владимир Шепелев – о тренировках Мирчи
Бывший игрок «Динамо» Владимир Шепелев рассказал, как ему было тренироваться при каденции Мирчи Луческу в киевском клубе.
‒ Как проходили тренировки у румынского специалиста?
‒ Тренировки у Луческу очень тяжелые. Много бегали, много рывковой работы. Играли один на один, два на два, три на три – все на скорость, силу, интенсивность.
После матчей у тех, кто играл – облегченные тренировки, а у тех, кто играл мало – очень серьезные тренировки. И еще много теории – могли одну команду разбирать по два дня. Это было необычно для нас, но нормально для его подхода.
Мы втянулись и поняли: есть результат, такая методика помогает. Поэтому делали все, что он говорил.
Ранее украинский полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев рассказал о своем будущем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Одни из главных – возраст и проблемы со спиной
Футболист сборной Украины принял участие в пресс-конференции в Торонто