Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему с Луческу в Динамо было тяжело

Бывший игрок «Динамо» Владимир Шепелев рассказал, как ему было тренироваться при каденции Мирчи Луческу в киевском клубе.

‒ Как проходили тренировки у румынского специалиста?

‒ Тренировки у Луческу очень тяжелые. Много бегали, много рывковой работы. Играли один на один, два на два, три на три – все на скорость, силу, интенсивность.

После матчей у тех, кто играл – облегченные тренировки, а у тех, кто играл мало – очень серьезные тренировки. И еще много теории – могли одну команду разбирать по два дня. Это было необычно для нас, но нормально для его подхода.

Мы втянулись и поняли: есть результат, такая методика помогает. Поэтому делали все, что он говорил.

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