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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 01:18 |
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Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему с Луческу в Динамо было тяжело

Владимир Шепелев – о тренировках Мирчи

07 июня 2025, 01:18 |
90
0
Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему с Луческу в Динамо было тяжело
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Бывший игрок «Динамо» Владимир Шепелев рассказал, как ему было тренироваться при каденции Мирчи Луческу в киевском клубе.

‒ Как проходили тренировки у румынского специалиста?

‒ Тренировки у Луческу очень тяжелые. Много бегали, много рывковой работы. Играли один на один, два на два, три на три – все на скорость, силу, интенсивность.

После матчей у тех, кто играл – облегченные тренировки, а у тех, кто играл мало – очень серьезные тренировки. И еще много теории – могли одну команду разбирать по два дня. Это было необычно для нас, но нормально для его подхода.

Мы втянулись и поняли: есть результат, такая методика помогает. Поэтому делали все, что он говорил.

Ранее украинский полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев рассказал о своем будущем.

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Владимир Шепелев Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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