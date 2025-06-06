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  4. Экс-игрок Динамо: «Морально тяжело играть против киевского клуба»
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 21:42 |
653
0

Экс-игрок Динамо: «Морально тяжело играть против киевского клуба»

Владимир Шепелев рассказал о своем уходе из столичной команды

06 июня 2025, 21:42 |
653
0
Экс-игрок Динамо: «Морально тяжело играть против киевского клуба»
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Бывший футболист киевского «Динамо» Владимир Шепелев, который на данный момент играет в составе «Александрии», признался, что ему было трудно переходить в новую команду:

«На подсознательном уровне казалось, что уйти из «Динамо» – это шаг назад. Хотел нового вызова для себя. Хотелось играть где-то за границей. Продолжение игры в Украине – это не совсем шаг назад, но это морально воспринималось для меня сложно. Я уже знал всех соперников, и возвращаться в тот же чемпионат было морально непросто. Особенно играть против «Динамо» – это моя команда, с которой я все выиграл.

Но футбол – это жизнь. Я больше не мог просто быть рядом с командой. Хотел играть. И слава Богу, у меня было игровое время. Жаль, что всего полгода. Хотелось провести весь сезон, но была травма, которая оставила меня без футбола еще в «Динамо», – рассказал Шепелев.

28-летний полузащитник перебрался в «Александрию» в январе 2025 года на правах свободного агента. В нынешней кампании провел 12 матчей в составе «горожан», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Динамо Киев Александрия Владимир Шепелев трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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