Бывший футболист Динамо, рассказал почему не смог покинуть Украину

Бывший футболист киевского «Динамо» Владимир Шепелев рассказал о том, как переходил в «Александрию» и почему не получилось перебраться в иностранный чемпионат:

«Я ожидал, что в «Александрии» будет проще. Но нет – приходилось опускаться, подниматься, делать рывки. Интересно, но тяжело – пытался понять, мало времени было на адаптацию.

Я пропустил первые сборы, пришел уже на вторые. До этого занимался индивидуально: тренажерный зал, пробежки с обычными ребятами на улице. Потом Руслан Петрович (Ротань – прим) позвонил, сказал, что ждет меня на сборах.

‒ Что ему ответили?

– У меня находился на руках вариант из Польши, но мне долго не отвечали. Я уже не мог ждать – сборы заканчивались, мог вообще остаться без какой-либо игровой практики. Через два-три дня позвонил Ротаню и сказал, что приезжаю.

Благодарен, что все так сложилось. Это был важный шаг для меня. После «Динамо» я хотел играть в Европе, а не оставаться в Украине. Но из-за полугодовой паузы и нехватки игрового времени – переход в «Александрию» стал шагом вперед для меня. В итоге завоевали серебро и попали в историю. Слава Богу, что все так удачно сложилось, – рассказал Шепелев.

В составе «Александрии» 28-летний полузащитник провел 12 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.