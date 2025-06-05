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WTA
05 июня 2025, 23:52 | Обновлено 05 июня 2025, 23:55
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Британская теннисная федерация обещает гендерное равенство к 2029 году

На травяных турнирах в Великобритании планируют уравнять призовые

05 июня 2025, 23:52 | Обновлено 05 июня 2025, 23:55
60
0
Британская теннисная федерация обещает гендерное равенство к 2029 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Британская теннисная федерация (LTA) в четверг, 5 июня, объявила, что женские турниры в Лондоне и Истборне обеспечат равенство призовых между мужчинами и женщинами к 2029 году.

Тема неравенства призовых между мужчинами и женщинами регулярно всплывает в теннисной повестке. Британская федерация тенниса решила занять четкую позицию в этом вопросе и объявила, что теннисистки будут получать такие же призовые, как и их коллеги-мужчины, на турнирах в столице Великобритании и Истборне не позднее 2029 года.

«Мы хотим достичь равенства призовых как можно скорее, – заявил в пресс-релизе исполнительный директор LTA Скотт Ллойд. – Федерация LTA привержена развитию женского тенниса как на профессиональном, так и на местном уровнях, и это решение является важным шагом в этом направлении».

Турнир категории WTA 250 в Истборне состоится с 23 по 28 июня – за неделю до Уимблдона. Женский турнир WTA 500 в Лондоне пройдет в первую неделю травяного сезона – с 9 по 15 июня.

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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