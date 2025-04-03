Письмо организаторам Grand Slam. Теннисисты требуют увеличить призовые

Теннисисты из топ-20 мировых рейтингов ATP и WTA подписали и отправили письмо организаторам всех четырех турниров Большого шлема, требуя существенного увеличения их призовых, сообщает авторитетное французское издание L’Équipe.

Менее чем через две недели после судебных исков, предпринятых Professional Tennis Players Association (Ассоциацией профессиональных теннисистов) против ATP, WTA, ITF и ITIA, настала очередь турниров Grand Slam.

В письме содержится призыв к более справедливому распределению финансовой прибыли на турнирах Большого шлема и увеличению доли доходов для теннисистов – главных действующих лиц, без которых соревнования невозможны.

Проводятся параллели с другими видами спорта, например, в НБА игроки гарантированно получают не менее 50% от общего дохода лиги каждый сезон. Для сравнения: в прошлом сезоне турнир Ролан Гаррос принес организаторам около 338 миллионов евро, но теннисистам досталось лишь 53,4 миллиона – всего 16%, что значительно ниже по сравнению с другими видами спорта.

Несмотря на то, что организаторы Grand Slam в 2024 году в общей сложности выплатили $254 миллиона призовых – почти на 10% больше, чем $231 миллион в 2023 году, спортсмены считают, что их работа на кортах недостаточно проиндексирована по сравнению с значительно выросшей прибылью.

В 2024 году турниры Большого шлема собрали аудиторию свыше 2 миллиарда людей в более чем 200 странах, при этом общее количество зрителей, посетивших стадионы на четырех главных теннисных турнирах сезона, составило 3 360 000 зрителей. Это на 10% больше по сравнению с 2023 годом.

«Можно не сомневаться, что письмо, подписанное лучшими теннисистами мира и их представителями, поскольку правление АТР присоединилось к требованиям спортсменов, заставит организаторов четырех мэйджоров встрепенуться», - отмечают в издании L’Équipe.

Поскольку до объявления призового фонда Ролан Гаррос – следующего турнира Большого шлема – остается несколько недель, требования игроков могут существенно повлиять на предстоящее решение.