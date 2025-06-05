Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Буассон направила письменный запрос на получение wild card на Уимблдон
Уимблдон
05 июня 2025, 22:37 | Обновлено 05 июня 2025, 22:40
509
1

Буассон направила письменный запрос на получение wild card на Уимблдон

Ответ ожидается за неделю до старта квалификации

05 июня 2025, 22:37 | Обновлено 05 июня 2025, 22:40
509
1
Буассон направила письменный запрос на получение wild card на Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Французская теннисистка Лоис Буассон направила письменный запрос на получение wild card на Уимблдон. В случае отказа француженке придется проходить квалификационный отбор в основную сетку травяного мейджора.

Несмотря на то, что Лоис Буассон уверенно выходит на новый уровень благодаря своему выступлению на Ролан Гаррос, ее новый статус пока не открывает двери ко всем крупнейшим турнирам. Достигнув полуфинала на Открытом чемпионате Франции и обеспечив себе как минимум 65-е место в мировом рейтинге WTA, француженка не сможет воспользоваться этим рейтингом для участия в Уимблдоне. Отсечка («cut») по рейтингу для допуска на турнир была произведена до начала парижского мейджора.

Чтобы избежать участия в отборочных раундах, Буассон направила письменное обращение с просьбой предоставить ей wild card. Решение о подаче заявки было принято после выхода в четвертьфинал. Ответ ожидается в начале недели, предшествующей старту квалификации, то есть до 23 июня.

Организаторы Уимблдона располагают в общей сложности восемью приглашениями (wild card) в основную сетку турнира. Однако, в отличие от Открытого чемпионата Австралии и US Open, Французская федерация тенниса (FFT) не имеет соглашения с Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета (All England Club), которое позволяло бы автоматически выделить одно из этих приглашений французским игрокам.

По теме:
Лоис Буассон – Коко Гауфф. Разгром в полуфинале Ролан Гаррос. Видеообзор
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Лоис Буассон Уимблдон-2025
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Футбол | 05 июня 2025, 19:34 17
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом

Украинский защитник готов продолжить карьеру во Франции

Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента
Футбол | 05 июня 2025, 16:00 12
Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента
Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента

Алексей Сливченко не видит объективных предпосылок для сотрудничества этого тренера с «фиолетовыми»

Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Футбол | 05.06.2025, 00:07
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор
Теннис | 05.06.2025, 21:39
Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор
Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Бокс | 05.06.2025, 08:33
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GroundUnder
на Уимблдоне свой рейтинг, но карту должна получить
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
04.06.2025, 09:20 2
Футбол
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
04.06.2025, 00:01 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 54
Бокс
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 2
Футбол
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
04.06.2025, 00:16 2
Футбол
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
04.06.2025, 05:31
Бокс
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
04.06.2025, 07:50 2
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
04.06.2025, 01:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем