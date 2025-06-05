Французская теннисистка Лоис Буассон направила письменный запрос на получение wild card на Уимблдон. В случае отказа француженке придется проходить квалификационный отбор в основную сетку травяного мейджора.

Несмотря на то, что Лоис Буассон уверенно выходит на новый уровень благодаря своему выступлению на Ролан Гаррос, ее новый статус пока не открывает двери ко всем крупнейшим турнирам. Достигнув полуфинала на Открытом чемпионате Франции и обеспечив себе как минимум 65-е место в мировом рейтинге WTA, француженка не сможет воспользоваться этим рейтингом для участия в Уимблдоне. Отсечка («cut») по рейтингу для допуска на турнир была произведена до начала парижского мейджора.

Чтобы избежать участия в отборочных раундах, Буассон направила письменное обращение с просьбой предоставить ей wild card. Решение о подаче заявки было принято после выхода в четвертьфинал. Ответ ожидается в начале недели, предшествующей старту квалификации, то есть до 23 июня.

Организаторы Уимблдона располагают в общей сложности восемью приглашениями (wild card) в основную сетку турнира. Однако, в отличие от Открытого чемпионата Австралии и US Open, Французская федерация тенниса (FFT) не имеет соглашения с Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета (All England Club), которое позволяло бы автоматически выделить одно из этих приглашений французским игрокам.