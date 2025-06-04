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  4. Буассон бьет рекорды и устанавливает новые достижения на Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 21:13 | Обновлено 04 июня 2025, 21:30
548
0

Буассон бьет рекорды и устанавливает новые достижения на Ролан Гаррос 2025

Француженка стала первой обладательницей wild card, дошедшей до полуфинала РГ

04 июня 2025, 21:13 | Обновлено 04 июня 2025, 21:30
548
0
Буассон бьет рекорды и устанавливает новые достижения на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361) стала полуфиналисткой турнира Большого шлема с самым низким рейтингом WTA за как минимум четыре десятилетия. Формально Ким Клейстерс (US Open 2009) и Жюстин Энен (Australian Open 2010) также не имели рейтинга на момент своих успехов, но уже обладали куда более внушительным послужным списком – обе были первыми ракетками мира и многократными чемпионками турниров Большого шлема.

Кроме того, Буссон стала первой теннисисткой, получившей приглашение (wild card), которая смогла дойти до полуфинала Ролан Гаррос. Также 22-летняя француженка – шестая в истории Открытой эры, кому удалось пройти в полуфинал турнира Большого шлема с wild card. До нее это удавалось Чжэн Цзе (Уимблдон 2008), Ким Клейстерс (US Open 2009), Жюстин Энен (Australian Open 2010), Сабине Лисицки (Уимблдон 2011) и Элине Свитолиной (Уимблдон 2023).

Из этого списка Клейстерс, Энен и Свитолина получали wild card в рамках возвращения в WTA-тур и ранее уже добивались значительных теннисных успехов. Это не относится к Чжэн, Лисицки (несмотря на четвертьфинал в Уимблдоне) и, особенно, к Лоис Буссон, для которой нынешний Ролан Гаррос стал первым турниром Большого шлема в карьере.

Среди теннисисток, игравших свой дебютный турнир Большого шлема и добравшихся до полуфинала, Буссон стала пятой. До нее это удавалось Крис Эверт на US Open 1971 года, Элизабет Экблом на Australian Open 1976 года, Монике Селеш на Ролан Гаррос 1989 и Дженнифер Каприати на Ролан Гаррос 1990. В женском туре подобного не происходило уже 35 лет.

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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