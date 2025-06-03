Некоторые статистические цифры успеха Лоис Буассон на Ролан Гаррос

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361), получившая wild card на Открытый чемпионат Франции 2025, сотворила на турнире одну из самых громких сенсаций.

Историю ее успеха отражают некоторые цифры, которые приведены ниже.

1. До Ролан Гаррос 2025 у французской теннисистки была всего одна победа в основной сетке турниров WTA-тура.

2. Француженка – вторая четвертьфиналистка женского одиночного разряда на Ролан Гаррос, получившая wild card, после Мэри Пирс в 2002 году.

3. Лоис Буассон – третья самая молодая француженка, вышедшая в четвертьфинал женского одиночного разряда на Ролан Гаррос в Открытую эру. Моложе только Мэри Пирс в 1994 году и Бриджит Симон в 1978 году.

5. Лоис – пятая теннисистка в истории, добравшаяся до четвертьфинала в дебютном турнире Большого шлема. До нее это удавалось только Анжелике Гавалдон (Australian Open 1990), Дженнифер Каприати (Ролан Гаррос 1990), Марте Марреро (Ролан Гаррос 2000) и Карле Суарес Наварро (Ролан Гаррос 2008).

8. Уже став самой низкорейтинговой участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 2018 года, после Серены Уильямс (WTA 451), Буассон теперь самая низкорейтинговая четвертьфиналистка турниров Большого шлема с момента выхода Кайи Канепи (WTA 418) в четвертьфинал US Open 2017. Прошло почти восемь лет.

12. До Буассон лишь одиннадцать француженок доходили хотя бы один раз до четвертьфинала Ролан Гаррос в Открытую эру. Она – двенадцатая и всего четвертая за последние двадцать лет.

358. Столько строчек в рейтинге отделяли Буассон и Пегулу в момент их встречи. Лоис стала самой низкорейтинговой теннисисткой, обыгравшей игрока из топ-10 на Ролан Гаррос за последние 40 лет.

440 000 €. Такую сумму призовых получит французская теннисистка даже в случае поражения в четвертьфинале. Согласно данным WTA, за всю карьеру она заработала около 129 000 евро. Таким образом, только за этот турнир она утроит свои карьерные призовые.

513. Именно на этой строчке в рейтинге находилась Лоис Буассон 5 мая 2025 года – менее месяца назад, когда она начала турнир ITF W75 в Сен-Годенсе. Она выиграла тот турнир и поднялась на 361-е место. В случае поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос, уроженка Дижона поднимется примерно до 120-го места мирового рейтинга WTA.