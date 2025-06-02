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Ролан Гаррос
02 июня 2025, 21:35 | Обновлено 02 июня 2025, 21:37
758
0

Буассон, сотворишая самую громкую сенсацию на РГ, дала пресс-конференцию

Француженка прокомментировала победу над третьей ракеткой мира

02 июня 2025, 21:35 | Обновлено 02 июня 2025, 21:37
758
0
Буассон, сотворишая самую громкую сенсацию на РГ, дала пресс-конференцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Французская теннисистка Лоис Буассон, после сенсационной победы над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой и выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос, не собирается останавливаться на достигнутом. Она понимает, что дальше будет сложнее, но сложнее – не значит невозможно.

«Извините, но я вас не знаю, расскажите о себе?» – с этого началась пресс-конференция, на которую Лоис Буассон пришла спустя два часа после своей громкой победы. Для 22-летней француженки, занимающей 361-е место в рейтинге, это был дебют в главном пресс-зале турнира.

«Моя жизнь не изменится, ничего не поменяется. После турнира мой рейтинг позволит мне попасть на более крупные соревнования, но пока это единственное отличие. Вокруг происходит много всего, но я остаюсь в своем пузыре».

Буассон рассказала, что начала играть в теннис в восемь лет, что много играла на грунте, и ее игра естественным образом адаптировалась к покрытию.

«Если бы мне две недели назад сказали, что я буду здесь – я бы не поверила. Хотя я всегда верила в себя, это все равно невероятно. Но я очень счастлива.

С самого начала матча я верила в свои шансы. Конечно, мне было тяжело морально, когда она взяла первый сет. Но как только я отыгралась во втором, я снова начала верить в победу.

Когда я пришла разминаться утром, это было невероятно. Но в какой-то момент я просто сказала себе: это всего лишь теннисный корт».

На вопрос о том, как далеко она может зайти, Буассон ответила: «Как можно дальше, конечно. А почему бы и не выиграть… (улыбается)».

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Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон Джессика Пегула
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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