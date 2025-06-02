Буассон, сотворишая самую громкую сенсацию на РГ, дала пресс-конференцию
Француженка прокомментировала победу над третьей ракеткой мира
Французская теннисистка Лоис Буассон, после сенсационной победы над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой и выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос, не собирается останавливаться на достигнутом. Она понимает, что дальше будет сложнее, но сложнее – не значит невозможно.
«Извините, но я вас не знаю, расскажите о себе?» – с этого началась пресс-конференция, на которую Лоис Буассон пришла спустя два часа после своей громкой победы. Для 22-летней француженки, занимающей 361-е место в рейтинге, это был дебют в главном пресс-зале турнира.
«Моя жизнь не изменится, ничего не поменяется. После турнира мой рейтинг позволит мне попасть на более крупные соревнования, но пока это единственное отличие. Вокруг происходит много всего, но я остаюсь в своем пузыре».
Буассон рассказала, что начала играть в теннис в восемь лет, что много играла на грунте, и ее игра естественным образом адаптировалась к покрытию.
«Если бы мне две недели назад сказали, что я буду здесь – я бы не поверила. Хотя я всегда верила в себя, это все равно невероятно. Но я очень счастлива.
С самого начала матча я верила в свои шансы. Конечно, мне было тяжело морально, когда она взяла первый сет. Но как только я отыгралась во втором, я снова начала верить в победу.
Когда я пришла разминаться утром, это было невероятно. Но в какой-то момент я просто сказала себе: это всего лишь теннисный корт».
На вопрос о том, как далеко она может зайти, Буассон ответила: «Как можно дальше, конечно. А почему бы и не выиграть… (улыбается)».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер выделил Наою Иноуэ
Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба