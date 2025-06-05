БУАССОН: «Я мечтаю победить, а не просто дойти до полуфинала»

После победы на корте имени Филиппа Шатрие в четвертьфинальном поединке Ролан Гаррос 2025 французская теннисистка Лоис Буассон отправилась на пресс-конференцию, чтобы поделиться своими эмоциями.

«Для меня это действительно потрясающе – достичь чего-то подобного. Я очень рада, что оказалась в полуфинале, но надеюсь на большее. Посмотрим, что будет. Завтра я играю полуфинал и, честно, не знаю, чем все закончится – увидим. Я просто выйду на матч и посмотрю, как все пойдет. Больше сказать не могу. Я горжусь собой. На самом деле, было очень непросто добраться до полуфинала. Все матчи были тяжелыми. Я горжусь тем, как завершаю каждый розыгрыш, каждое очко. Горжусь тем, что показываю на корте.

Подготовка практически всегда одинаковая, независимо от того, кто передо мной. Играю я против теннисистки из топ-300 или из топ-10 – подготовка одна и та же. Мы разбираем стиль соперницы, а потом я просто делаю свою работу по плану на матч. Все. Подготовка не меняется, хотя признаю, что против таких соперниц играть очень трудно. Нужно быть сфокусированной на каждом мяче, нельзя ошибаться. Если ты допустишь две-три ошибки, моментально почувствуешь, что соперница может вернуться в игру. С таким негативным настроем выиграть невозможно, поэтому я стараюсь сохранять концентрацию все время.

Я вообще не думаю о том, что будет потом – о рейтинге и всем остальном. Сейчас я просто концентрируюсь на этом турнире и получаю удовольствие от того, чего здесь добилась – и на корте, и за его пределами. Обо всем остальном подумаю, когда турнир закончится. Сейчас я думаю только о завтрашнем матче. Я также не особенно сижу в соцсетях и не отвлекаюсь – полностью сосредоточена на турнире.

Не знаю… Думаю, не все игроки ощущают давление одинаково. Возможно, большинство французских теннисисток действительно чувствуют его здесь, на Ролан Гаррос. Наверное, это что-то, что присутствует всегда – хочешь ты этого или нет. С этим нужно справляться, иначе невозможно выиграть ни одного матча. Я стараюсь делать все возможное. Конечно, я чувствую давление, но могу с ним справиться. Публика не давит на меня, потому что она на моей стороне. Я люблю играть с их поддержкой, слышать свое имя после выигранного очка – для меня это бонус. Я бы не назвала это давлением, хотя уверена, что соперницам с этим справляться куда сложнее. А для меня это очень приятно.

Я не думаю, что это чудо, но немного везения у меня было. Как я сказала раньше, это результат усилий, которые я прилагала с самого начала своей теннисной карьеры. А еще – усилия, которые я вложила в восстановление после травмы в прошлом году и все, что с этим связано. Это просто итог всей проделанной работы. Мне кажется, каждый ребенок, играющий в теннис, мечтает выиграть турнир Большого шлема. А для француженки мечта – выиграть именно Ролан Гаррос, это точно. Это мечта, и я буду к ней идти. Я мечтаю победить, а не просто дойти до полуфинала. Поэтому сделаю все, что в моих силах».