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Уимблдон
03 июня 2025, 13:46 | Обновлено 03 июня 2025, 13:49
105
0

Финалист Уимблдона 2022 не сыграет на травяных кортах в этом сезоне

Ник Кирьос объявил об отказе от участия в Уимблдоне

03 июня 2025, 13:46 | Обновлено 03 июня 2025, 13:49
105
0
Финалист Уимблдона 2022 не сыграет на травяных кортах в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил об отказе от участия в Уимблдоне, который пройдет в июле этого года, из-за проблем с запястьем и коленом.

Об этом австралиец написал в своем аккаунте в Instagram.

«Я знаю, как вы все ждали моего возвращения на корт, и мне искренне жаль вас разочаровывать. Это всего лишь небольшая остановка на пути, и я уже усердно работаю над тем, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо».

Кирьос планировал сыграть парный разряд на Ролан Гаррос вместе с соотечественником Джорданом Томпсоном, но был вынужден отказаться из-за новой травмы колена – уже после той, из-за которой ему два года назад потребовалась операция.

Австралиец также перенес реконструктивную операцию на правом запястье, но позже был замечен страдающим от боли во время тренировки в США в марте, где был вынужден прервать занятие.

В январе этого года он проиграл в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. Это было его первое участие в турнире Большого шлема с 2022 года, когда он дошел до четвертьфинала на US Open. В том же 2022 году Ник Кирьос сыграл и проиграл финал Уимблдона.

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Ник Кирьос
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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