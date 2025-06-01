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Евро U17
Франция U17
01.06.2025 21:30 – FT 0 : 3
Португалия U17
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01 июня 2025, 23:23 | Обновлено 01 июня 2025, 23:33
138
1

Франция и Португалия определили победителя Евро U-17. Судья был из Украины

Португальцы разгромили соперника, забив 3 мяча, и завоевали трофей

01 июня 2025, 23:23 | Обновлено 01 июня 2025, 23:33
138
1
Франция и Португалия определили победителя Евро U-17. Судья был из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия стала победителем юношеского чемпионата Европы U-17 по футболу, уверенно обыграв Францию в финале со счетом 3:0.

Матч состоялся 1 июня 2025 года на стадионе Арена Комбетаре в албанской Тиране, а обслуживал его украинский арбитр Александр Деревинский.

Счет был открыт на 30-й минуте, когда забил Анисиу Кабрал. Через 8 минут Дуарте Кунья удвоил преимущество португальцев. Во втором тайме, на 60-й минуте, Жиль Невеш забил третий мяч и снял все вопросы относительно победителя.

Этот титул стал 7-м в истории юношеской сборной Португалии на Евро U-17 (1989, 1995, 1996, 2000, 2003, 2016, 2025).

Больше всего трофеев имеют: Испания (9 титулов), Португалия (7), Германия, Нидерланды (по 4), Франция (3), Италия, Англия, Турция (по 2).

Чемпионат Европы 2025 U-17

Финал, 1 июня 2025. Тирана (Албания)

Франция U17 – Португалия U17 – 0:3

Голы: Анисиу Кабрал, 30, Дуарте Кунья, 38, Жиль Невеш, 60

Главный судья: Александр Деревинский (Украина)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
Суддя був з України - французи це як виправдання можуть використовувати
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