В воскресенье, 1 июня, состоится финал чемпионата Европы U-17. В главном матче турнира встретятся сборные Франции и Португалии. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Франция U-17

Сборная Франции на групповом этапе не попустила ни одного мяча. В первом туре команда обыграла сборную Германии 3:0, затем сыграла вничью 0:0 со сборной Португалии и со счетом 4:0 разгромила хозяев турнира, сборную Албании. Французы заняли первое место в группе и в полуфинале вышли на сборную Бельгии. В первом тайме команды обменялись голами а после перерыва на два мяча сборной Франции бельгийцы ответили лишь одним своим. В результате победа сборной Франции со счетом 3:2.

Португалия U-17

Сборная Португалии начала турнир с победы над сборной Албании со счетом 4:0. Затем была нулевая ничья с Французами. А в решающем матче сборная Португалии обыграла сборную Германии (2:1). Португальцы пропустили первыми, но голы на 76-й и 89-й минутах принесли команде победу и второе место в группе. В полуфинале соперником сборной Португалии стала сборная Италии. Итальянцы дважды вели в счете, но победу не удержали. А в серии послематчевых пенальти сильнее были португальские футболисты.

Личные встречи

Кроме матча на Евро-2025, команды провели четыре официальных поединка. Франция одержала две победы и один раз выбили соперника в серии пенальти. Еще один матч закончился вничью.

Прогноз

На групповом этапе команды сыграли вничью 0:0. Возможен вариант с тотал меньше 2,5 (коэффициент – 1,89).

Прогноз Sport.ua Франция U17 Португалия U17 Тотал меньше 2,5 1,89 Сделать ставку

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