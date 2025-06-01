Франция U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 1 мая в 21:30 видеотрансляцию финального матча ЧЕ U-17
В Тиране, столице Албании, проходит финал чемпионат Европы 2025 U-17 (среди юношей до 17 лет).
В решающем матче 1 июня в 21:30 Франция сыграют Франция и Португалия.
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В полуфинале сборная Франции одержала победу над Бельгией (3:2), а Португалия переиграла Италию (2:2, пен. 4:3).
Матч за третье место в этом турнире не предусмотрен.
Чемпионат Европы U-17 2025
Финал, 1 июня 2025, Тирана (Албания)
- Франция U-17 – Португалия U-17
Франция U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Стартовые составы
События матча
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