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Евро U17
Франция U17
01.06.2025 21:30 – 39 0 : 2
Португалия U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
01 июня 2025, 21:30 | Обновлено 01 июня 2025, 21:31
330
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Франция U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 мая в 21:30 видеотрансляцию финального матча ЧЕ U-17

01 июня 2025, 21:30 | Обновлено 01 июня 2025, 21:31
330
0
Франция U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

В Тиране, столице Албании, проходит финал чемпионат Европы 2025 U-17 (среди юношей до 17 лет).

В решающем матче 1 июня в 21:30 Франция сыграют Франция и Португалия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинале сборная Франции одержала победу над Бельгией (3:2), а Португалия переиграла Италию (2:2, пен. 4:3).

Матч за третье место в этом турнире не предусмотрен.

Чемпионат Европы U-17 2025

Финал, 1 июня 2025, Тирана (Албания)

  • Франция U-17 – Португалия U-17

Франция U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Стартовые составы

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Anisio (Португалия U17).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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