В Тиране, столице Албании, проходит финал чемпионат Европы 2025 U-17 (среди юношей до 17 лет).

В решающем матче 1 июня в 21:30 Франция сыграют Франция и Португалия.

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В полуфинале сборная Франции одержала победу над Бельгией (3:2), а Португалия переиграла Италию (2:2, пен. 4:3).

Матч за третье место в этом турнире не предусмотрен.

Чемпионат Европы U-17 2025

Финал, 1 июня 2025, Тирана (Албания)

Франция U-17 – Португалия U-17

Франция U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Стартовые составы