Португалия стала победителем юношеского чемпионата Европы U-17 по футболу, уверенно обыграв Францию в финале со счетом 3:0.

Матч состоялся 1 июня 2025 года на стадионе Арена Комбетаре в албанской Тиране, а обслуживал его украинский арбитр Александр Деревинский.

Счет был открыт на 30-й минуте, когда забил Анисиу Кабрал. Через 8 минут Дуарте Кунья удвоил преимущество португальцев. Во втором тайме, на 60-й минуте, Жил Невеш забил третий мяч и снял все вопросы относительно победителя.

Чемпионат Европы 2025 U-17

Финал, 1 июня 2025. Тирана (Албания)

Франция U17 – Португалия U17 – 0:3

Голы: Анисиу Кабрал, 30, Дуарте Кунья, 38, Жил Невеш, 60

Главный судья: Александр Деревинский (Украина)

Видео голов и обзор матча