Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор
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Португалия стала победителем юношеского чемпионата Европы U-17 по футболу, уверенно обыграв Францию в финале со счетом 3:0.
Матч состоялся 1 июня 2025 года на стадионе Арена Комбетаре в албанской Тиране, а обслуживал его украинский арбитр Александр Деревинский.
Счет был открыт на 30-й минуте, когда забил Анисиу Кабрал. Через 8 минут Дуарте Кунья удвоил преимущество португальцев. Во втором тайме, на 60-й минуте, Жил Невеш забил третий мяч и снял все вопросы относительно победителя.
Чемпионат Европы 2025 U-17
Финал, 1 июня 2025. Тирана (Албания)
Франция U17 – Португалия U17 – 0:3
Голы: Анисиу Кабрал, 30, Дуарте Кунья, 38, Жил Невеш, 60
Главный судья: Александр Деревинский (Украина)
Видео голов и обзор матча
События матча
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