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Евро U17
Франция U17
01.06.2025 21:30 – FT 0 : 3
Португалия U17
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02 июня 2025, 05:10 | Обновлено 02 июня 2025, 05:45
35
0

Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор

Смотрите видеобзор финального матча юношеского чемпионата Европы

02 июня 2025, 05:10 | Обновлено 02 июня 2025, 05:45
35
0
Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия стала победителем юношеского чемпионата Европы U-17 по футболу, уверенно обыграв Францию в финале со счетом 3:0.

Матч состоялся 1 июня 2025 года на стадионе Арена Комбетаре в албанской Тиране, а обслуживал его украинский арбитр Александр Деревинский.

Счет был открыт на 30-й минуте, когда забил Анисиу Кабрал. Через 8 минут Дуарте Кунья удвоил преимущество португальцев. Во втором тайме, на 60-й минуте, Жил Невеш забил третий мяч и снял все вопросы относительно победителя.

Чемпионат Европы 2025 U-17

Финал, 1 июня 2025. Тирана (Албания)

Франция U17 – Португалия U17 – 0:3

Голы: Анисиу Кабрал, 30, Дуарте Кунья, 38, Жил Невеш, 60

Главный судья: Александр Деревинский (Украина)

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Gil Neves (Португалия U17).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Duarte Cunha (Португалия U17).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Anisio (Португалия U17).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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