Украинские арбитры обслужат финальный матч юношеского Евро-2025 U-17
Деревинский и Миронов получили назначение на игру Франция – Португалия
Украинские рефери продолжают представлять страну на финальном этапе юношеского Евро-2025 U-17, который проходит в Албании.
Финальный матч турнира, в котором 1 июня в Тиране встретятся сборные Франции и Португалии, обслужит арбитр из Украины Алексей Деревинский.
Ему будет ассистировать ещё один представитель украинского судейского корпуса – Алексей Миронов.
Начало финальной встречи между командами Франции и Португалии – 1 июня в 21:30 по киевскому времени.
ФОТО. Украинские арбитры обслужат финальный матч юношеского Евро-2025 U-17
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