Украинские рефери продолжают представлять страну на финальном этапе юношеского Евро-2025 U-17, который проходит в Албании.

Финальный матч турнира, в котором 1 июня в Тиране встретятся сборные Франции и Португалии, обслужит арбитр из Украины Алексей Деревинский.

Ему будет ассистировать ещё один представитель украинского судейского корпуса – Алексей Миронов.

Начало финальной встречи между командами Франции и Португалии – 1 июня в 21:30 по киевскому времени.

ФОТО. Украинские арбитры обслужат финальный матч юношеского Евро-2025 U-17