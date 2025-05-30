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Молодежные турниры
30 мая 2025, 23:23 | Обновлено 30 мая 2025, 23:48
216
0

Украинские арбитры обслужат финальный матч юношеского Евро-2025 U-17

Деревинский и Миронов получили назначение на игру Франция – Португалия

30 мая 2025, 23:23 | Обновлено 30 мая 2025, 23:48
216
0
Украинские арбитры обслужат финальный матч юношеского Евро-2025 U-17
УАФ. Алексей Деревинский

Украинские рефери продолжают представлять страну на финальном этапе юношеского Евро-2025 U-17, который проходит в Албании.

Финальный матч турнира, в котором 1 июня в Тиране встретятся сборные Франции и Португалии, обслужит арбитр из Украины Алексей Деревинский.

Ему будет ассистировать ещё один представитель украинского судейского корпуса – Алексей Миронов.

Начало финальной встречи между командами Франции и Португалии – 1 июня в 21:30 по киевскому времени.

ФОТО. Украинские арбитры обслужат финальный матч юношеского Евро-2025 U-17

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Алексей Деревинский судейские назначения чемпионат Европы по футболу U-17 Алексей Миронов Франция - Португалия сборная Франции по футболу U-17 сборная Португалии по футболу U-17
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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