УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги чемпионов 2024/25

Пресс-служба УЕФА обнародовала символическую сборную Лиги чемпионов 2024/25.

В команду лучших игроков турнира вошли аж семь футболистов французского ПСЖ, который выиграл трофей еврокубка. 1 июня подопечные Луиса Энрике разгромили Интер 5:0.

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По одному игроку у Интера и Арсенала: Алессандро Бастони и Деклан Райс соответственно. Еще два игрока из Барселоны: Ламин Ямаль и Рафинья.

На острие атаки в символической сборной поставлены Усман Дембеле и Дезире Дуэ – лучший игрок и лучший молодой игрок ЛЧ этого сезона.

Символическая сборная Лиги чемпионов 2024/25 по версии УЕФА:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Алессандро Бастони (Интер), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал).

Нападающие: Ламин Ямаль (Барселона), Рафинья (Барселона), Дезире Дуэ (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ).