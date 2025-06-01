Кто-то сомневался? В УЕФА назвали лучшего игрока Лиги чемпионов 2024/25
Один из главных претендентов на ЗМ-2025 Усман Дембеле завоевал индивидуальную награду
28-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле был признан техническими наблюдателями УЕФА лучшим игроком Лиги чемпионов 2024/25.
Дембеле сыграл ключевую роль в триумфе парижан. 1 июня подопечные Луиса Энрике разгромили миланский Интер со счетом 5:0 в финале главного еврокубка.
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Усман в решающем поединке голов не забил, но отдал два ассиста – на Дезире Дуэ и Хвичу Кварацхелию. Всего Дембеле провел 15 матчей в ЛЧ в этом сезоне, забил восемь мячей и оформил шесть голевых передач.
Еще перед финалом Лиги чемпионов Дембеле занимал первое место в рейтинге претендентов на Золотой мяч 2025 по версии портала GOAL.
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