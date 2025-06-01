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  4. Не Ямаль. Стал известен лучший молодой игрок Лиги чемпионов 2024/25
Лига чемпионов
01 июня 2025, 20:19 |
673
0

Не Ямаль. Стал известен лучший молодой игрок Лиги чемпионов 2024/25

Автор дубля в финале еврокубка Дезире Дуе стал обладателем индивидуальной награды

01 июня 2025, 20:19 |
673
0
Не Ямаль. Стал известен лучший молодой игрок Лиги чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

19-летний французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ стал лучшим молодым игроком Лиги чемпионов 2024/25 по версии УЕФА.

1 июня парижане завоевал главный еврокубковый трофей, переиграв в финале Интер со счетом 5:0, а Дуэ успел оформить дубль в ворота нерадзурри.

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Всего же Дуэ провел 16 матчей в ЛЧ в этом сезоне, забил пять голов и отдал 1 ассист.

Одним из главных конкурентов Дуэ за эту награду был 17-летний испанский вундеркинд из каталонской Барселоны Ламин Ямаль, на счету которого 13 игр в еврокубке, пять мячей и четыре голевые передачи.

Еще одну индивидуальную награду по итогам кампании Лиги чемпионов из состава ПСЖ завоевал Усман Дембеле – лучший игрок турнира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

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Дезире Дуэ лучший молодой игрок Лига чемпионов ПСЖ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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