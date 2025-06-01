Не Ямаль. Стал известен лучший молодой игрок Лиги чемпионов 2024/25

19-летний французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ стал лучшим молодым игроком Лиги чемпионов 2024/25 по версии УЕФА.

1 июня парижане завоевал главный еврокубковый трофей, переиграв в финале Интер со счетом 5:0, а Дуэ успел оформить дубль в ворота нерадзурри.

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Всего же Дуэ провел 16 матчей в ЛЧ в этом сезоне, забил пять голов и отдал 1 ассист.

Одним из главных конкурентов Дуэ за эту награду был 17-летний испанский вундеркинд из каталонской Барселоны Ламин Ямаль, на счету которого 13 игр в еврокубке, пять мячей и четыре голевые передачи.

Еще одну индивидуальную награду по итогам кампании Лиги чемпионов из состава ПСЖ завоевал Усман Дембеле – лучший игрок турнира.