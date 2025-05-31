ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финальный матч ЛЧ 2024/25

31 мая на Альянц Арна пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с Интером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в своем нынешнем формате создавалась именно под эту задачу - бороться за обладание Ушастым. Ну не ради постоянного, уже поднадоевшего, доминирования в достаточно скромном французском футболе шейхи тратили сотни миллионов! Но добились только одного выхода в финал, и то проигранного. Луис Энрике в прошлом сезоне остановился в 1/2, но перед этим выбил Барселону, и получил высокую оценку от новых работодателей.

Не все помнят, но в нынешнем цикле у французов после 5 туров было 4 очка - причем и это было взято за счет, по сути, случайной победы над дебютирующей Жироной. Но спас новый регламент, у гранда хватило времени, чтобы выйти в плей-офф. А уж там проблемы были разве что с Ливерпулем - там серию пенальти привычно вытащил Доннарумма. Остальных соперников, и Брест, и Астон Виллу с Арсеналом, Хвича с новыми партнерами прошли с достаточным запасом.

Интер

Клуб не имеет такой роскоши, как соперник, что полностью сосредоточился на Лиге чемпионов. Подопечные Симоне Индзаги до последнего боролись в Серии А, пытаясь защитить добытое в 2024-м году скудетто. Из-за взаимных осечек с Наполи гонка затянулась до последнего тура, а матчи конкурентов сместили на пятницу. В итоге подопечные Конте новой ошибки не допустили и отобрали трофей.

Во многом осечки весной на внутренней арене (были и 0:3 в кубковом полуфинале с Миланом) были связаны тем, какими тяжелыми выдались решающие раунды Лиги чемпионов. Уверенно пройдя основной раунд и не испытав проблем с Фейеноордом, потом итальянцы выдали памятные, зрелищные противостояния с Баварией и Барселоной. Обоих прошли, забив на гол больше, причем Ямаля и компанию дожали уже только в экстра-тайме.

Статистика личных встреч

Невероятно, но это будет первый официальный поединок. В товарищеских матчах/турнирах сначала трижды выиграли французы, после чего итальянцы победили их по пенальти в 2019-м и в основное время в 2023-м.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят во французов. Но итальянцы точно, как и с Баварией и Барселоной, дадут бой. Ждем очередных для них тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,99).

Прогноз Sport.ua ПСЖ Интер Милан Тотал больше 2.5 1.99 Сделать ставку

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