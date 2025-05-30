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Украина. Первая лига
30 мая 2025, 19:46 | Обновлено 30 мая 2025, 19:48
293
0

Тренер Феникс-Мариуполь недоволен уровнем игроков после матча с Минаем

Максим Фещук увидел недостатки в уровне своих подопечных

30 мая 2025, 19:46 | Обновлено 30 мая 2025, 19:48
293
0
Тренер Феникс-Мариуполь недоволен уровнем игроков после матча с Минаем
Максим Фещук

Главный тренер клуба «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук высказался о низком уровне своих подопечных после матча с «Минаем» в 10-м туре группы на выживание в Первой лиге Украины.

«Я как главный тренер этой команды выполнил задачу, но работы – непочатый край. И знаете, не в обиду своим футболистам, которым я благодарен (каждому пожал руку), первая задача – это сформировать боеспособный коллектив на следующий сезон.

В жизни всё относительно. Не могу сказать, что кто-то плохой или хороший, но всё познаётся в сравнении. Если появится возможность взять более качественных (в моём понимании и в понимании клуба) футболистов – конечно, я от этого не откажусь. Есть много ответов на вопрос, почему многие из этих футболистов ещё два месяца назад были свободными агентами даже после закрытия трансферного окна. Они должны это сами понять.

Каждому из них я дал возможность проявить себя не только перед нашим клубом, но и перед другими командами. Перед ними выполнены все финансовые обязательства: премии, зарплата за май были выплачены ещё до этого матча. Ни у кого не должно быть претензий ни ко мне, ни к клубу. Я каждому пожал руку, у меня есть куда расти как главному тренеру. Ставлю перед собой высокие цели», – заявил Фещук.

В турнирной таблице «Феникс-Мариуполь» остановился рядом с зоной вылета – 13-е место и 28 очков.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай ФСК Мариуполь Максим Фещук
Андрей Витренко Источник: UA-Football
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