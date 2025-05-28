В пятницу, 30 мая состоится игра 10-го тура группы выбора Первой лиги Украины между «Минаем» и «ФСК Мариуполем». За Киевом игра начнется в 13:00.

Минай

На данный момент коллектив с 24 очками на счету дает 14 позицию, которая выведет команду в сточные матчи для сохранения прописки в лиге. Расстояние от ближайшего конкурента, «Металлурга» всего 2 балла, поэтому у клуба достигает шансов завершить сезон на «безопасном» месте и гарантировать себе невылет из чемпионата до достижения на сезоне. Из серьезной Украины «Минай» вылетел на стадии 1/16 от «Виктории».

Мариуполь

Пока команда находится на 12 месте и имеет в активе 28 баллов. У коллектива уже нет особой турнирной мотивации, ведь сохранение мест в Первой лиге было гарантировано еще в прошлом туре. В кубке «Мариуполь» потерпел поражение в игре против «Горняк-Спорт» и вылетел еще в 1/64.

Личные встречи

Команды встречались только раз в истории – в игре 5-го тура группировки этого сезона. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «ФСК Мариуполь».

Интересные факты

В 2025 году «Минай» одержал всего 2 победы за 8 игр.

В этом сезоне среди команд нижней группы только Кремень (42) и Диназ (46) пропустили больше голов, чем Мариуполь - 32.

В 10 домашних матчах этого сезона «Минай» получил 15 очков – среди команд группы выбывание лучшего показателя только у «Нивы».

Возможные стартовые составы

Минай: Омельяненко – Малаки, Гаврилюк, Западный, Дмитрук – Прихна – Токарь, Дорошенко, Матющенко, Воробчак – Демченко.

Мариуполь: Жупанский – Данилюк, Червак, Волкун, Махнев, Матисевич – Сидоренко, Петрук, Булгаков – Непейпиев, Свекла.

Появится прогноз, как только коэффициенты станут доступны.