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Минай
30.05.2025 13:00 - : -
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Украина. Первая лига
28 мая 2025, 17:58 | Обновлено 28 мая 2025, 18:18
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Минай – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 30 мая в 13:00 по Киеву

28 мая 2025, 17:58 | Обновлено 28 мая 2025, 18:18
110
0
Минай – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Минай

В пятницу, 30 мая состоится игра 10-го тура группы выбора Первой лиги Украины между «Минаем» и «ФСК Мариуполем». За Киевом игра начнется в 13:00.

Минай

На данный момент коллектив с 24 очками на счету дает 14 позицию, которая выведет команду в сточные матчи для сохранения прописки в лиге. Расстояние от ближайшего конкурента, «Металлурга» всего 2 балла, поэтому у клуба достигает шансов завершить сезон на «безопасном» месте и гарантировать себе невылет из чемпионата до достижения на сезоне. Из серьезной Украины «Минай» вылетел на стадии 1/16 от «Виктории».

Мариуполь

Пока команда находится на 12 месте и имеет в активе 28 баллов. У коллектива уже нет особой турнирной мотивации, ведь сохранение мест в Первой лиге было гарантировано еще в прошлом туре. В кубке «Мариуполь» потерпел поражение в игре против «Горняк-Спорт» и вылетел еще в 1/64.

Личные встречи

Команды встречались только раз в истории – в игре 5-го тура группировки этого сезона. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «ФСК Мариуполь».

Интересные факты

  • В 2025 году «Минай» одержал всего 2 победы за 8 игр.
  • В этом сезоне среди команд нижней группы только Кремень (42) и Диназ (46) пропустили больше голов, чем Мариуполь - 32.
  • В 10 домашних матчах этого сезона «Минай» получил 15 очков – среди команд группы выбывание лучшего показателя только у «Нивы».

Возможные стартовые составы

Минай: Омельяненко – Малаки, Гаврилюк, Западный, Дмитрук – Прихна – Токарь, Дорошенко, Матющенко, Воробчак – Демченко.

Мариуполь: Жупанский – Данилюк, Червак, Волкун, Махнев, Матисевич – Сидоренко, Петрук, Булгаков – Непейпиев, Свекла.

Появится прогноз, как только коэффициенты станут доступны.

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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