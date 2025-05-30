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  4. Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 18:47 |
2047
0

Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки

Именитый тренер оценил игру житомирского «Полесья» в сезоне 2024/25

30 мая 2025, 18:47 |
2047
0
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

После завершения чемпионата Украины определились все клубы, которые в следующем сезоне будут играть в еврокубках. Киевское «Динамо» попало в Лигу чемпионов, донецкий «Шахтер» – в Лигу Европы, а «Александрия» и «Полесье» попробуют свои силы в Лиге конференций.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру житомирского коллектива, а также признался, что этот клуб незаслуженно попал в еврокубки:

«Полесье» не совсем заслуженно получило билет в еврокубки. Команда не показала той игры, которая соответствует уровню на международной арене. По-моему, нужно менять чуть ли не пол состава, потому что многие футболисты уже свое отыграли. Клуб мощно стоит на ногах финансово, поэтому должен сделать выводы перед участием в еврокубках», – категорически заявил Маркевич.

В последнем туре чемпионата «Полесье» разошлось миром с «Кривбассом» (1:1), благодаря чему сумело удержаться на четвертой позиции в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник
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