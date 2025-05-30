Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки

После завершения чемпионата Украины определились все клубы, которые в следующем сезоне будут играть в еврокубках. Киевское «Динамо» попало в Лигу чемпионов, донецкий «Шахтер» – в Лигу Европы, а «Александрия» и «Полесье» попробуют свои силы в Лиге конференций.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру житомирского коллектива, а также признался, что этот клуб незаслуженно попал в еврокубки:

«Полесье» не совсем заслуженно получило билет в еврокубки. Команда не показала той игры, которая соответствует уровню на международной арене. По-моему, нужно менять чуть ли не пол состава, потому что многие футболисты уже свое отыграли. Клуб мощно стоит на ногах финансово, поэтому должен сделать выводы перед участием в еврокубках», – категорически заявил Маркевич.

В последнем туре чемпионата «Полесье» разошлось миром с «Кривбассом» (1:1), благодаря чему сумело удержаться на четвертой позиции в турнирной таблице.