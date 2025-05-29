Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок начнется 29 мая в 15:30 по киевскому времени
29 мая состоится матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» и «Ворскла» Полтава.
Команды сыграют на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет работать Дмитрий Панчишин из Харькова. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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