29 мая состоится матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» и «Ворскла» Полтава.

Команды сыграют на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет работать Дмитрий Панчишин из Харькова. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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