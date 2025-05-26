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25.05.2025 18:00 – FT 0 : 2
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Англия
26 мая 2025, 10:59 | Обновлено 26 мая 2025, 11:02
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2

ГВАРДИОЛА: «Третье место – это хороший результат. Счастливый день для нас»

Пеп прокомментировал победный матч с «Фулхэмом»

26 мая 2025, 10:59 | Обновлено 26 мая 2025, 11:02
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ГВАРДИОЛА: «Третье место – это хороший результат. Счастливый день для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче против «Фулхэма» в заключительном, 38-м, туре Английской Премьер-лиги. Подопечные Гвардиолы уверенно победили (2:0) и заняли третье место в турнирной таблице, что дает команде право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Мы никогда не сдавались. Было тяжело, но даже в невероятно сложных условиях игроки оставались преданными делу, и завершить сезон на третьем месте – это хороший результат. Это не идеально, но мы будем в Европе в следующем сезоне – в Лиге чемпионов. Возможно, кто-то не поверит, но это счастливый день для всех нас.

Иногда сложность испытаний определяет их ценность, а в этом сезоне их было немало. Мы сыграли невероятный финал Кубка Англии, и даже несмотря на поражение, у нас были свои шансы – в футболе такое случается. Это могло бы даже лучше охарактеризовать наш сезон. Вы не можете выигрывать всегда, но если и нет – это ещё не катастрофа. Катастрофа – это закончить чемпионат на 7–10 местах. Посмотрите на предыдущих победителей – мы всегда были рядом.

Мы знаем, что происходит внутри команды, извлекли уроки и понимаем, что в следующем сезоне этого не повторится. Мы сильно подстёгивали друг друга. В январе и феврале что-то не получалось, но кроме первого тайма против «Саутгемптона», где у нас не было игроков для единоборств, все остальные матчи были хорошими. Но, конечно, есть вещи, которые, надеюсь, мы сможем решить в следующем сезоне. Я уверен, что в следующем сезоне мы будем лучше.

У меня нет ощущения, что грядёт масштабная перестройка. Я видел своих игроков на тренировках – и они великолепны. Да, появятся новые лица, но не много, потому что у нас сильная команда, и игроки хотят остаться. Помню наш первый сезон, когда мы вышли в Лигу чемпионов, но не выиграли ни одного трофея – тогда у 10 игроков закончились контракты, и только Яя Туре продлил соглашение. Тогда были изменения, но сейчас у нас 23 футболиста на контрактах – поэтому я не думаю, что нас ждёт что-то подобное. Лето длинное, впереди Клубный чемпионат мира, возможно, кто-то из игроков решит уйти – но это уже не моя забота. Моей задачей было вывести команду в Лигу чемпионов следующего сезона», – сказал Пеп.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Фулхэм Фулхэм - Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Сити
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Комментарии 2
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Burevestnik
якшо до Різдва були десь на 5-7 місці,
то треті на фініші - гарний результат. 
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Tea with milk
Действительно. Надоели уже всем на первом.
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