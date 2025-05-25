Ман Сити переиграл Фулхэм, занял третье место в АПЛ и получил путевку в ЛЧ
Забитыми голами отметились Илкай Гюндоган и Эрлинг Холанд с пенальти
В матче заключительного, 38-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Фулхемом».
Встреча на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Пепа Гвардиолы.
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Первый гол в матче забил Илкай Гюндоган на 21-й минуте. Во втором тайме счет удвоил Эрлинг Холанд – на 72-й минуте нападающий реализовал пенальти, установив окончательный результат (2:0).
Команда Гвардиолы заняла третье место в АПЛ (71 очко) и получила право играть в Лиге чемпионов 2025/26. Для «Фулхема» поражение не имело турнирного значения (54 очка, 11-е место).
Английская Премьер-лига. 38-й тур, 25 мая
Фулхем – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Гюндоган, 21, Холанд, 72 (пен)
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