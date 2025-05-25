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Чемпионат Англии
Фулхэм
25.05.2025 18:00 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Англия
25 мая 2025, 19:59 | Обновлено 25 мая 2025, 20:12
257
1

Ман Сити переиграл Фулхэм, занял третье место в АПЛ и получил путевку в ЛЧ

Забитыми голами отметились Илкай Гюндоган и Эрлинг Холанд с пенальти

25 мая 2025, 19:59 | Обновлено 25 мая 2025, 20:12
257
1
Ман Сити переиграл Фулхэм, занял третье место в АПЛ и получил путевку в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче заключительного, 38-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Фулхемом».

Встреча на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Пепа Гвардиолы.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый гол в матче забил Илкай Гюндоган на 21-й минуте. Во втором тайме счет удвоил Эрлинг Холанд – на 72-й минуте нападающий реализовал пенальти, установив окончательный результат (2:0).

Команда Гвардиолы заняла третье место в АПЛ (71 очко) и получила право играть в Лиге чемпионов 2025/26. Для «Фулхема» поражение не имело турнирного значения (54 очка, 11-е место).

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 25 мая

Фулхем – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Гюндоган, 21, Холанд, 72 (пен)

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Манчестер Сити Фулхэм Фулхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илкай Гюндоган Эрлинг Холанд пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Burevestnik
цікавий факт:
в старті матчу обох команд не було жодного англійця
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