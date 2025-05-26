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Фулхэм
25.05.2025 18:00 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Англия
26 мая 2025, 03:59 | Обновлено 26 мая 2025, 04:11
46
0

Фулхем – Ман Сити – 0:2. Как забили Гюндоган и Холанд. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги

26 мая 2025, 03:59 | Обновлено 26 мая 2025, 04:11
46
0
Фулхем – Ман Сити – 0:2. Как забили Гюндоган и Холанд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче заключительного, 38-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Фулхемом».

Встреча на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Пепа Гвардиолы.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый гол в матче забил Илкай Гюндоган на 21-й минуте. Во втором тайме счет удвоил Эрлинг Холанд – на 72-й минуте нападающий реализовал пенальти, установив окончательный результат (2:0).

Команда Гвардиолы заняла третье место в АПЛ (71 очко) и получила право играть в Лиге чемпионов 2025/26. Для «Фулхема» поражение не имело турнирного значения (54 очка, 11-е место).

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 25 мая

Фулхем – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Гюндоган, 21, Холанд, 72 (пен)

События матча

72’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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Фулхэм пенальти чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Илкай Гюндоган видео голов и обзор Фулхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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