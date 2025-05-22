В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

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Фулхэм

В предыдущих матчах «Фулхем» чередовал победы и поражения. Так после проигрыша «Челси» (1:2), команда обыграла «Саутгемптон» (2:1). Затем последовали поражения от «Астон Виллы» (0:1) и «Эвертона» (1:3), а также победа в гостевом матче с «Брентфордом» (3:2). В турнирной таблице «Фулхем» занимает десятое место. Турнирных задач у «Фулхэма» уже нет, но испортить жизнь «Манчестер Сити» команда может.

Манчестер Сити

После побед над «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), «Манчестер Сити» допустил осечку в матче с аутсайдером. Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0). В предыдущем туре «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (3:1), набрал 68 очков и поднялся на третье место. Но путевку в Лигу чемпионов команда себе еще не гарантировала. У «Ньюкасла», «Челси» и «Астон Виллы» по 66 баллов и эти команды могут вытеснить «Манчестер Сити» из топ-5.

Личные встречи

В поединке первого круга «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:2. В последний раз «Фулхэм» не проигрывал «Манчестер Сити» 18 сентября 2011 года. Тот поединок завершился вничью 2:2.

«Фулхэм» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Фулхэм» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет также 1,5 гола за матч.

Возможные составы

«Фулхэм»: Лено, Робинсон, Тете, Басси, Андерсен, Лукич, Берге, Смит-Роу, Ивоби, Траоре, Хименес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Нунеш, Аканджи, Диаш, Родри,Гюндоган, Силва, Де Брюйне, Мармуш, Холанд.

Прогноз

«Манчестер Сити» нужна победа. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua Фулхэм Манчестер Сити Забьют обе команды 1,62 Сделать ставку

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