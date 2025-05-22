Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву
В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Фулхэм
В предыдущих матчах «Фулхем» чередовал победы и поражения. Так после проигрыша «Челси» (1:2), команда обыграла «Саутгемптон» (2:1). Затем последовали поражения от «Астон Виллы» (0:1) и «Эвертона» (1:3), а также победа в гостевом матче с «Брентфордом» (3:2). В турнирной таблице «Фулхем» занимает десятое место. Турнирных задач у «Фулхэма» уже нет, но испортить жизнь «Манчестер Сити» команда может.
Манчестер Сити
После побед над «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), «Манчестер Сити» допустил осечку в матче с аутсайдером. Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0). В предыдущем туре «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (3:1), набрал 68 очков и поднялся на третье место. Но путевку в Лигу чемпионов команда себе еще не гарантировала. У «Ньюкасла», «Челси» и «Астон Виллы» по 66 баллов и эти команды могут вытеснить «Манчестер Сити» из топ-5.
Личные встречи
В поединке первого круга «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:2. В последний раз «Фулхэм» не проигрывал «Манчестер Сити» 18 сентября 2011 года. Тот поединок завершился вничью 2:2.
«Фулхэм» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Фулхэм» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет также 1,5 гола за матч.
Возможные составы
- «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Тете, Басси, Андерсен, Лукич, Берге, Смит-Роу, Ивоби, Траоре, Хименес.
- «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Нунеш, Аканджи, Диаш, Родри,Гюндоган, Силва, Де Брюйне, Мармуш, Холанд.
Прогноз
«Манчестер Сити» нужна победа. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.
18:00
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