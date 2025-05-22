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Чемпионат Англии
Фулхэм
25.05.2025 18:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
22 мая 2025, 17:59 | Обновлено 22 мая 2025, 18:23
32
0

Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву

22 мая 2025, 17:59 | Обновлено 22 мая 2025, 18:23
32
0
Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Фулхэм

В предыдущих матчах «Фулхем» чередовал победы и поражения. Так после проигрыша «Челси» (1:2), команда обыграла «Саутгемптон» (2:1). Затем последовали поражения от «Астон Виллы» (0:1) и «Эвертона» (1:3), а также победа в гостевом матче с «Брентфордом» (3:2). В турнирной таблице «Фулхем» занимает десятое место. Турнирных задач у «Фулхэма» уже нет, но испортить жизнь «Манчестер Сити» команда может.

Манчестер Сити

После побед над «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), «Манчестер Сити» допустил осечку в матче с аутсайдером. Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0). В предыдущем туре «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (3:1), набрал 68 очков и поднялся на третье место. Но путевку в Лигу чемпионов команда себе еще не гарантировала. У «Ньюкасла», «Челси» и «Астон Виллы» по 66 баллов и эти команды могут вытеснить «Манчестер Сити» из топ-5.

Личные встречи

В поединке первого круга «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:2. В последний раз «Фулхэм» не проигрывал «Манчестер Сити» 18 сентября 2011 года. Тот поединок завершился вничью 2:2.

«Фулхэм» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Фулхэм» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет также 1,5 гола за матч.

Возможные составы

  • «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Тете, Басси, Андерсен, Лукич, Берге, Смит-Роу, Ивоби, Траоре, Хименес.
  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Нунеш, Аканджи, Диаш, Родри,Гюндоган, Силва, Де Брюйне, Мармуш, Холанд.

Прогноз

«Манчестер Сити» нужна победа. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
25 мая 2025 -
18:00
Манчестер Сити
Забьют обе команды 1,62 Сделать ставку

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Фулхэм - Манчестер Сити Фулхэм Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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