Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?

Вечером 25 мая одновременно состоялись матчи 38-го тура Английской Премьер-лиги.

Завершились все 10 поединков заключительного тура, сезон АПЛ завершен.

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В ключевых матчах Ман Сити обыграл Фулхэм (2:0), а Челси нанес поражение Ноттингему (1:0). Астон Вилла уступила МЮ (0:2), Ньюкасл проиграл Эвертону (0:1).

Украинец Виталий Миколенко сделал ассист за Эвертон, а Илья Забарный отметился голевой передачей за Борнмут.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (84), Арсенал (74), Манчестер Сити (71), Челси (69), Ньюкасл (66), Астон Вилла (66), Ноттингем Форест (65).

Англию в Лиге чемпионов 2024/25 будут представлять 6 клубов: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси и Ньюкасл, а также Тоттенхэм, который в финале Лиги Европы переиграл Ман Юнайтед.

В основе Лиги Европы сыграет Астон Вилла, а Ноттингем Форест отправился в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

Вылетели из АПЛ: Лестер (25), Ипсвич (22) и Саутгемптон (12). Их в следующем сезоне заменят Лидс, Бернли и Сандерленд.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ, забив 29 мячей.

АПЛ. 30-й тур, 25 мая, 18:00

Борнмут – Лестер – 2:0

Вулверхэмптон – Брентфорд – 1:1

Ипсвич – Вест Хэм – 1:3

Ливерпуль – Кристалл Пелес – 1:1

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:0

Ноттингем Форест – Челси – 0:1

Ньюкасл Юнайтед – Эвертон – 0:1

Саутгемптон – Арсенал – 1:2

Тоттенхэм – Брайтон – 1:4

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2

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🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 38 25 9 4 86 - 41 84 2 Арсенал 38 20 14 4 69 - 34 74 3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72 - 44 71 4 Челси 38 20 9 9 64 - 43 69 5 Ньюкасл 38 20 6 12 68 - 47 66 6 Астон Вилла 38 19 9 10 58 - 51 66 7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58 - 46 65 8 Брайтон 38 16 13 9 66 - 59 61 9 Борнмут 38 15 11 12 58 - 46 56 10 Брентфорд 38 16 8 14 66 - 57 56 11 Фулхэм 38 15 9 14 54 - 54 54 12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51 - 51 53 13 Эвертон 38 11 15 12 42 - 44 48 14 Вест Хэм 38 11 10 17 46 - 62 43 15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44 - 54 42 16 Вулверхэмптон 38 12 6 20 54 - 69 42 17 Тоттенхэм 38 11 5 22 64 - 65 38 18 Лестер 38 6 7 25 33 - 80 25 19 Ипсвич Таун 38 4 10 24 36 - 82 22 20 Саутгемптон 38 2 6 30 26 - 86 12 Полная таблица

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