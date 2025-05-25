Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм
Вечером 25 мая одновременно состоялись матчи 38-го тура Английской Премьер-лиги.
Завершились все 10 поединков заключительного тура, сезон АПЛ завершен.
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В ключевых матчах Ман Сити обыграл Фулхэм (2:0), а Челси нанес поражение Ноттингему (1:0). Астон Вилла уступила МЮ (0:2), Ньюкасл проиграл Эвертону (0:1).
Украинец Виталий Миколенко сделал ассист за Эвертон, а Илья Забарный отметился голевой передачей за Борнмут.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (84), Арсенал (74), Манчестер Сити (71), Челси (69), Ньюкасл (66), Астон Вилла (66), Ноттингем Форест (65).
Англию в Лиге чемпионов 2024/25 будут представлять 6 клубов: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси и Ньюкасл, а также Тоттенхэм, который в финале Лиги Европы переиграл Ман Юнайтед.
В основе Лиги Европы сыграет Астон Вилла, а Ноттингем Форест отправился в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.
Вылетели из АПЛ: Лестер (25), Ипсвич (22) и Саутгемптон (12). Их в следующем сезоне заменят Лидс, Бернли и Сандерленд.
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ, забив 29 мячей.
АПЛ. 30-й тур, 25 мая, 18:00
- Борнмут – Лестер – 2:0
- Вулверхэмптон – Брентфорд – 1:1
- Ипсвич – Вест Хэм – 1:3
- Ливерпуль – Кристалл Пелес – 1:1
- Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:0
- Ноттингем Форест – Челси – 0:1
- Ньюкасл Юнайтед – Эвертон – 0:1
- Саутгемптон – Арсенал – 1:2
- Тоттенхэм – Брайтон – 1:4
- Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|38
|25
|9
|4
|86 - 41
|84
|2
|Арсенал
|38
|20
|14
|4
|69 - 34
|74
|3
|Манчестер Сити
|38
|21
|8
|9
|72 - 44
|71
|4
|Челси
|38
|20
|9
|9
|64 - 43
|69
|5
|Ньюкасл
|38
|20
|6
|12
|68 - 47
|66
|6
|Астон Вилла
|38
|19
|9
|10
|58 - 51
|66
|7
|Ноттингем Форест
|38
|19
|8
|11
|58 - 46
|65
|8
|Брайтон
|38
|16
|13
|9
|66 - 59
|61
|9
|Борнмут
|38
|15
|11
|12
|58 - 46
|56
|10
|Брентфорд
|38
|16
|8
|14
|66 - 57
|56
|11
|Фулхэм
|38
|15
|9
|14
|54 - 54
|54
|12
|Кристал Пэлас
|38
|13
|14
|11
|51 - 51
|53
|13
|Эвертон
|38
|11
|15
|12
|42 - 44
|48
|14
|Вест Хэм
|38
|11
|10
|17
|46 - 62
|43
|15
|Манчестер Юнайтед
|38
|11
|9
|18
|44 - 54
|42
|16
|Вулверхэмптон
|38
|12
|6
|20
|54 - 69
|42
|17
|Тоттенхэм
|38
|11
|5
|22
|64 - 65
|38
|18
|Лестер
|38
|6
|7
|25
|33 - 80
|25
|19
|Ипсвич Таун
|38
|4
|10
|24
|36 - 82
|22
|20
|Саутгемптон
|38
|2
|6
|30
|26 - 86
|12
📊 Инфографика
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