Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Лига чемпионов
25 мая 2025, 20:23 | Обновлено 25 мая 2025, 21:41
3945
5

Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?

В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм

25 мая 2025, 20:23 | Обновлено 25 мая 2025, 21:41
3945
5
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль празднует чемпионство

Вечером 25 мая одновременно состоялись матчи 38-го тура Английской Премьер-лиги.

Завершились все 10 поединков заключительного тура, сезон АПЛ завершен.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В ключевых матчах Ман Сити обыграл Фулхэм (2:0), а Челси нанес поражение Ноттингему (1:0). Астон Вилла уступила МЮ (0:2), Ньюкасл проиграл Эвертону (0:1).

Украинец Виталий Миколенко сделал ассист за Эвертон, а Илья Забарный отметился голевой передачей за Борнмут.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (84), Арсенал (74), Манчестер Сити (71), Челси (69), Ньюкасл (66), Астон Вилла (66), Ноттингем Форест (65).

Англию в Лиге чемпионов 2024/25 будут представлять 6 клубов: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси и Ньюкасл, а также Тоттенхэм, который в финале Лиги Европы переиграл Ман Юнайтед.

В основе Лиги Европы сыграет Астон Вилла, а Ноттингем Форест отправился в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

Вылетели из АПЛ: Лестер (25), Ипсвич (22) и Саутгемптон (12). Их в следующем сезоне заменят Лидс, Бернли и Сандерленд.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ, забив 29 мячей.

АПЛ. 30-й тур, 25 мая, 18:00

  • Борнмут – Лестер – 2:0
  • Вулверхэмптон – Брентфорд – 1:1
  • Ипсвич – Вест Хэм – 1:3
  • Ливерпуль – Кристалл Пелес – 1:1
  • Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:0
  • Ноттингем Форест – Челси – 0:1
  • Ньюкасл Юнайтед – Эвертон – 0:1
  • Саутгемптон – Арсенал – 1:2
  • Тоттенхэм – Брайтон – 1:4
  • Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86 - 41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69 - 34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72 - 44 71
4 Челси 38 20 9 9 64 - 43 69
5 Ньюкасл 38 20 6 12 68 - 47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58 - 51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58 - 46 65
8 Брайтон 38 16 13 9 66 - 59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58 - 46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66 - 57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54 - 54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51 - 51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42 - 44 48
14 Вест Хэм 38 11 10 17 46 - 62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44 - 54 42
16 Вулверхэмптон 38 12 6 20 54 - 69 42
17 Тоттенхэм 38 11 5 22 64 - 65 38
18 Лестер 38 6 7 25 33 - 80 25
19 Ипсвич Таун 38 4 10 24 36 - 82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26 - 86 12
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Не удалось хлопнуть дверью. Ипсвич уступил Вест Хэму в финальном туре АПЛ
Салах повторил достижения Ширера и Коула в АПЛ
Первый за Борнмут, третий за Эвертон. Украинцы отметились ассистами в АПЛ
Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Мохамед Салах Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм статистические расклады Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Футбол | 25 мая 2025, 08:57 2
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»

Немецкий специалист – об уходе Трента

Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Футбол | 24 мая 2025, 22:27 2
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров

Владислав Копотун забил 14 голов в сезоне в составе «Алькоркона»

Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Теннис | 25.05.2025, 13:22
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Бокс | 25.05.2025, 08:21
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Драма в чемпионате Хорватии: определен чемпион. Как это скажется на Шахтере
Футбол | 25.05.2025, 20:57
Драма в чемпионате Хорватии: определен чемпион. Как это скажется на Шахтере
Драма в чемпионате Хорватии: определен чемпион. Как это скажется на Шахтере
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ash
9 команд в єврокубках, майже половина АПЛ
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ivankondrat96
Мартінес своїм вилученням добряче підісрав Астон Віллі(
Ответить
+2
Ctrl+Alt+Del
Фореста не вистачило на весь сезон, в кінці просіли і почали втрачати. А от Астон Вілла, більше заслуговувала на ЛЧ, чим сраний  чЛєлсі, їх найбільше шкода. 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Артета впервые обошел Гвардиолу в таблице, на 6 год в Арсенале. Успешный успех.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
24.05.2025, 21:47 3
Футбол
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
24.05.2025, 21:34 11
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
24.05.2025, 13:57 11
Футбол
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
24.05.2025, 11:25
Футбол
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
23.05.2025, 21:04 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем