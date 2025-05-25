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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
25.05.2025 18:00 – FT 0 : 1
Челси
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Англия
25 мая 2025, 20:02 | Обновлено 25 мая 2025, 20:15
780
3

Челси лишил Ноттингем Лиги чемпионов и сам пробился в главный еврокубок

Пенсионеры минимально одолели лесников со счетом 1:0 в 38-м туре АПЛ 2024/25

25 мая 2025, 20:02 | Обновлено 25 мая 2025, 20:15
780
3
Челси лишил Ноттингем Лиги чемпионов и сам пробился в главный еврокубок
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лесников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 50-й минуте забил Леви Колуилл.

Благодаря этой победе пенсионеры стали четвертыми в чемпионате Англии с 69 очками и в следующем сезоне сыграют в Лиги чемпионов.

А вот лесники из-за этого поражения опустились на седьмое место (65 пунктов) и не попали в зону главного еврокубка. Ноттингем в кампании 2025/26 выступит в квалификации Лиги конференций.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Ноттингем Форест – Челси – 0:1

Гол: Колуилл, 50

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Леви Колуилл Челси Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр
Як тільки перестали ставити всклвд придурочного мудрика зразу в Лізі чемпіонів 
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0
Евгений Даутов
З іншої сторони , Нотінгем в ЛК доб'ється кращих результатів , ЛЧ не потягнуть на 4 фронти. 
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0
Harun Bakircioğlu
Где-то в одном из окон вип-ложи виднелся разъяренный Эвангелос Маринакис.
Мареска тихою сапой вернул Челси после папередников в европейскую элиту.
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0
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