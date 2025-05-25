Челси лишил Ноттингем Лиги чемпионов и сам пробился в главный еврокубок
Пенсионеры минимально одолели лесников со счетом 1:0 в 38-м туре АПЛ 2024/25
25 мая состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Челси.
Поединок прошел на стадионе Сити Граунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лесников.
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Единственный гол на 50-й минуте забил Леви Колуилл.
Благодаря этой победе пенсионеры стали четвертыми в чемпионате Англии с 69 очками и в следующем сезоне сыграют в Лиги чемпионов.
А вот лесники из-за этого поражения опустились на седьмое место (65 пунктов) и не попали в зону главного еврокубка. Ноттингем в кампании 2025/26 выступит в квалификации Лиги конференций.
АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая
Ноттингем Форест – Челси – 0:1
Гол: Колуилл, 50
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