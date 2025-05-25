25 мая состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лесников.

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АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Ноттингем Форест – Челси – 0:1

Гол: Колуилл, 50

Видеообзор матча