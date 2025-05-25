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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
25.05.2025 18:00 – FT 0 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 мая 2025, 22:38 | Обновлено 25 мая 2025, 22:39
200
0

Ноттингем Форест – Челси – 0:1. Матч за выход в Лигу чемпионов. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ 2024/25

25 мая 2025, 22:38 | Обновлено 25 мая 2025, 22:39
200
0
Ноттингем Форест – Челси – 0:1. Матч за выход в Лигу чемпионов. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лесников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Ноттингем Форест – Челси – 0:1

Гол: Колуилл, 50

Видеообзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Леви Колвилл (Челси).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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