25.05.2025 18:00 – FT 0 : 1
Англия25 мая 2025, 22:38 | Обновлено 25 мая 2025, 22:39
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Ноттингем Форест – Челси – 0:1. Матч за выход в Лигу чемпионов. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ 2024/25
25 мая 2025, 22:38 | Обновлено 25 мая 2025, 22:39
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25 мая состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Челси.
Поединок прошел на стадионе Сити Граунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лесников.
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АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая
Ноттингем Форест – Челси – 0:1
Гол: Колуилл, 50
Видеообзор матча
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Леви Колвилл (Челси).
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