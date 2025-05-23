В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» шел в первой тройке, но начал сдавать позиции. После победы над «Тоттенхэмом» (2:1) команда проиграла «Брентфорду» (0:2), а также сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Лестером» (2:2). В предыдущем туре «Ноттингем Форест» со счетом 2:1 обыграл «Вест Хэм». Эта победа позволила «лесникам» продолжить борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас команда идет на седьмом месте, но у «Ньюкасла», «Челси» и «Астон Виллы» всего на одно очко больше. При этом даже победа в матче с «Челси» может не помочь «Ноттингем Форест» получить заветную путевку в ЛЧ.

Челси

«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Ливерпуль» (3:1). Но оступился в матче с одним из главных конкурентов. Команда Энцо Марески проиграла «Ньюкаслу» со счетом 0:2. В предыдущем туре «Челси» со счетом 1:0 одолел «Манчестер Юнайтед». Команда идет на пятом месте и победа над «Ноттингем Форест» даст команде пропуск в Лигу чемпионов.

Личные встречи

Поединок первого круга завершился вничью 1:1. В целом из последних пяти матчей вничью завершились три. Также команды одержали по одной победе, при чем в гостях.

«Ноттингем Форест» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,44 гола за игру. Средняя результативность «Челси» в гостях составляет 1,56 гола за матч.

Возможные составы

«Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Айна, Мурило, Миленкович, Андерсон, Домингес, Сангаре, Гиббс-Уайт, Эланга, Вуд.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Тосин, Колвилл, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Палмер, Мадуэке, Нету, Джордж.

Прогноз

Обе команды будут стараться взять три очка. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua Ноттингем Форест Челси Тотал больше 2,5 1,66 Сделать ставку

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