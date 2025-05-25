Жирона с украинцами в составе разгромно проиграла Атлетико
Команда сохранила прописку в Ла Лиге, но еще может потерять одну позицию
25 мая в матче 38-го тура Ла Лиги встречались «Жирона» и мадридский «Атлетико».
Сразу же два украинца вышли в стартовом составе команды из Каталонии: в воротах Владислав Крапивцов, а в полузащите - Виктор Цыганков.
Однако для хозяев поля этот матч в актив записать нельзя. В первом тайме «Жирона» отзащищалась, а на второй уже сил не хватило.
В итоге хет-трик от Александера Серлота и гол Клемана Лангле установили счет 0:4.
Таким образом «Атлетико» завоевывает бронзовые награды чемпионата Испании. Что же касается «Жироны», то команда находится на 16-й строчке, но может спуститься на 17-ю.
Украинцы отыграли матч все 90 минут.
Ла Лига. 38-й тур. 25 мая
Жирона – Атлетико – 0:4
Голы: Серлот, 68, 90, 90+3, Лангле, 87
Фотоотчет с матча
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