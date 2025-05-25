Жирона с украинцами в составе разгромно проиграла Атлетико

25 мая в матче 38-го тура Ла Лиги встречались «Жирона» и мадридский «Атлетико».

Сразу же два украинца вышли в стартовом составе команды из Каталонии: в воротах Владислав Крапивцов, а в полузащите - Виктор Цыганков.

Однако для хозяев поля этот матч в актив записать нельзя. В первом тайме «Жирона» отзащищалась, а на второй уже сил не хватило.

В итоге хет-трик от Александера Серлота и гол Клемана Лангле установили счет 0:4.

Таким образом «Атлетико» завоевывает бронзовые награды чемпионата Испании. Что же касается «Жироны», то команда находится на 16-й строчке, но может спуститься на 17-ю.

Украинцы отыграли матч все 90 минут.

Ла Лига. 38-й тур. 25 мая

Жирона – Атлетико – 0:4

Голы: Серлот, 68, 90, 90+3, Лангле, 87

Фотоотчет с матча

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