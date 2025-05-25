Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона с украинцами в составе разгромно проиграла Атлетико
Чемпионат Испании
Жирона
25.05.2025 15:00 – FT 0 : 4
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 мая 2025, 17:19 |
167
0

Жирона с украинцами в составе разгромно проиграла Атлетико

Команда сохранила прописку в Ла Лиге, но еще может потерять одну позицию

25 мая 2025, 17:19 |
167
0
Жирона с украинцами в составе разгромно проиграла Атлетико

25 мая в матче 38-го тура Ла Лиги встречались «Жирона» и мадридский «Атлетико».

Сразу же два украинца вышли в стартовом составе команды из Каталонии: в воротах Владислав Крапивцов, а в полузащите - Виктор Цыганков.

Однако для хозяев поля этот матч в актив записать нельзя. В первом тайме «Жирона» отзащищалась, а на второй уже сил не хватило.

В итоге хет-трик от Александера Серлота и гол Клемана Лангле установили счет 0:4.

Таким образом «Атлетико» завоевывает бронзовые награды чемпионата Испании. Что же касается «Жироны», то команда находится на 16-й строчке, но может спуститься на 17-ю.

Украинцы отыграли матч все 90 минут.

Ла Лига. 38-й тур. 25 мая

Жирона – Атлетико – 0:4

Голы: Серлот, 68, 90, 90+3, Лангле, 87

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Жирона – Атлетико. Цыганков и Крапивцов – в основе. Смотреть онлайн LIVE
С Крапивцовым и Цыганковым. Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Реала
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Атлетико Мадрид Жирона - Атлетико Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Александер Серлот Клеман Лангле
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич обратился к футболистам Шахтера после увольнения
Футбол | 25 мая 2025, 15:41 0
Пушич обратился к футболистам Шахтера после увольнения
Пушич обратился к футболистам Шахтера после увольнения

Марино поблагодарил футболистов «горняков»

Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Футбол | 25 мая 2025, 06:23 14
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос

На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс

БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Бокс | 25.05.2025, 08:21
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Теннис | 25.05.2025, 13:22
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Футбол | 25.05.2025, 08:57
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
25.05.2025, 00:40
Бокс
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
24.05.2025, 12:10 11
Футбол
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
25.05.2025, 09:23
Футбол
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
Интер обратился к Наполи после поражения в борьбе за чемпионский титул
24.05.2025, 11:25
Футбол
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
24.05.2025, 11:04 4
Теннис
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
24.05.2025, 18:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем