Жирона – Атлетико. Цыганков и Крапивцов – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Матч 38-го тура Ла Лиги начнется 25 мая в 15:00 по киевскому времени
В воскресенье, 25 мая, состоится матч между клубами «Жироной» и мадридским «Атлетико» в 38-м туре Ла Лиги.
Команды встречаются на поле Жироны – Эстади-Монтиливи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начнется игра в 15:00 по киевскому времени.
Жирона с украинцами в составе попытается улучшить свою позицию в лиге. Сейчас клуб с 41 очком на 16-й позиции
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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