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25.05.2025 15:00 – перерыв 0 : 0
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25 мая 2025, 15:00 | Обновлено 25 мая 2025, 15:17
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Жирона – Атлетико. Цыганков и Крапивцов – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Матч 38-го тура Ла Лиги начнется 25 мая в 15:00 по киевскому времени

25 мая 2025, 15:00 | Обновлено 25 мая 2025, 15:17
546
0
Жирона – Атлетико. Цыганков и Крапивцов – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 мая, состоится матч между клубами «Жироной» и мадридским «Атлетико» в 38-м туре Ла Лиги.

Команды встречаются на поле Жироны – Эстади-Монтиливи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начнется игра в 15:00 по киевскому времени.

Жирона с украинцами в составе попытается улучшить свою позицию в лиге. Сейчас клуб с 41 очком на 16-й позиции

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Атлетико Мадрид
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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