В воскресенье, 25 мая, состоится матч между клубами «Жироной» и мадридским «Атлетико» в 38-м туре Ла Лиги.

Команды встречаются на поле Жироны – Эстади-Монтиливи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начнется игра в 15:00 по киевскому времени.

Жирона с украинцами в составе попытается улучшить свою позицию в лиге. Сейчас клуб с 41 очком на 16-й позиции

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛА ЛІГИ

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.