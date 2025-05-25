25 мая на «Монтиливи» пройдет матч 38-го тура Примеры Испании, в котором «Жирона» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Жирона»

Команда показала прекрасный, неожиданно мощный футбол в прошлом сезоне. Но все ждали, насколько серьезно она сдаст, особенно на фоне распродажи лидеров, в том числе Довбика, с ходу ставшего в 2023/2024 лучшим бомбардиром Испании, и с учетом непривычной нагрузки в Лиге чемпионов. В ней, впрочем, дебютант не задержался, проиграв 7 из 8 поединков, и параллельно провалился и в Кубке, вылетев рано от полулюбительской команды.

Это, похоже, подкосило клуб окончательно. Ведь если в первом круге он шел среди претендентов на еврокубки, то в 2025-м году была даже серия из 11 туров без побед. Всерьез заговорили о риске вылета в Сегунду, но, собравшись, в мае победили «Мальорку» и «Вальядолид». С «Реалом Сосьедад» на ворота поставили даже Крапивцова, и проиграли, несмотря на ассист Цыганкова – 2-3 с решающим мячом на 90+ минуте.

«Атлетико»

Клуб во многом пошел на радикальные изменения состава прошлым летом именно из-за «Жироны». Та заняла третье место, сдвинув мадридский гранд, и тот отреагировал серьезным обновлением футболистов. Новый вариант претендовал на многое, но был остановлен привычными конкурентами – «Реалом» в Лиге чемпионов и «Барселоной» в Кубке. Да и в Примере постепенно отстали от этой пары.

В итоге весной стало понятно, что все, что было достигнуто в этой темпораде – это возвращение на третью позицию в Ла Лиге, на которую никто толком и не претендовал. Так что не удивительно, что в последние недели уверенные домашние победы перемешивались с постоянными потерями очков на выезде: 0-1 с «Лас-Пальмас», 0-0 с «Алавесом», 0-2 с «Осасуной».

Статистика личных встреч

В начале прошлого года, после трех поражений кряду, каталонцы наконец-то обыграли столичного соперника. Но после этого они успели дважды уступить в Мадриде.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев арены. Гости просто выше классом, и в условиях, когда нет турнирной мотивации у обоих, это и будет решающим – они возьмут выездную победу (коэффициент – 2,04).

Прогноз Sport.ua Жирона Атлетико Мадрид Победа Атлетико 2,04 Сделать ставку

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