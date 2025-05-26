Тренер Жироны отреагировал на четыре пропущенных гола Крапивцова в Ла Лиге

25 мая в матче 38-го тура Ла Лиги встречались «Жирона» и мадридский «Атлетико».

С первых минут матча на поле вышли украинцы Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков.

К сожалению, для украинского голкипера, игру назвать удачной нельзя, ведь игроки «Атлетико» забили аж четыре мяча.

Наставник «Жироны» Мичел отреагировал на игру Крапивцова в этом поединке

«Я спокоен, Влад нам много нам даст в будущем. Мы хотели увидеть Влада в рискованных ситуациях и в матчах против очень сильных соперников, таких как «Реал» Сосьедад и сегодня, чтобы понять, как он будет справляться», – сказал Мичел.