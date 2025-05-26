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  4. Тренер Жироны отреагировал на четыре пропущенных гола Крапивцова в Ла Лиге
Испания
26 мая 2025, 01:18 |
391
2

Тренер Жироны отреагировал на четыре пропущенных гола Крапивцова в Ла Лиге

«Атлетико» не оставило шансов «Жироне»

26 мая 2025, 01:18 |
391
2
Тренер Жироны отреагировал на четыре пропущенных гола Крапивцова в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

25 мая в матче 38-го тура Ла Лиги встречались «Жирона» и мадридский «Атлетико».

С первых минут матча на поле вышли украинцы Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков.

К сожалению, для украинского голкипера, игру назвать удачной нельзя, ведь игроки «Атлетико» забили аж четыре мяча.

Наставник «Жироны» Мичел отреагировал на игру Крапивцова в этом поединке

«Я спокоен, Влад нам много нам даст в будущем. Мы хотели увидеть Влада в рискованных ситуациях и в матчах против очень сильных соперников, таких как «Реал» Сосьедад и сегодня, чтобы понять, как он будет справляться», – сказал Мичел.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Крапивцов Жирона - Атлетико Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олейник Источник: L'Esportiu
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