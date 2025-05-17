18 мая на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором Севилья встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда уже в позапрошлом сезоне явила собой любопытный диссонанс. В очередной для себя раз выиграв Лигу Европы, при этом она напрочь утратила место в квартете лидеров Примеры. Ну, а 2023/2024 стал провальным везде: закончив последними в своей группе Лиги чемпионов, потом и на родине испанцы ограничились 41 очком и 14-м местом.

Чтобы исправить положение, из Лас-Пальмаса переманили Гарсию Пимьенту, что поднимал и удерживал тот клуб в Примере. Но на новом месте специалист не продержался и полного сезона, хотя провала не было, скорее стоит говорить о некоем застое, а поводом стали 4 поражения кряду. В итоге доигрывать пришлось при Капарросе, что отнюдь не впервые принял должность. Но и он не мог принести победу несколько матчей кряду. Пришлось ждать поелинка простив Лас-Пальмас - хотя бы там вымучили 1:0.

Реал Мадрид

Клуб в целом уже должен был приучить, что при Анчелотти после безусловно успешного сезона следует спад. А год назад Карло собрал внушительный перечень трофеев - испанский Суперкубок, Примеру и Лигу чемпионов. После летней паузы в этому прибавились Суперкбок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Но что толку, если в ключевых турнирах были неудачи.

В Лиге чемпионов уже в четвертьфинале обладателя титула обыграл Арсенал. Во внутренних турнирах все время лучше была Барселона - в Суперкубке зимой, в финале Копы дель Рей в апреле. На прошлой неделе с ней провели Эль Класико уже в Примере. Там первыми забили, причем дважды, но в итоге уступили, матч стал де-факто последним на должности. Впрочем, Мальорку потом, пусть и трудом, но обыграли, за счет гола на 90+ минуте Рамона.

Статистика личных встреч

6 из 7 последних очных матчей, в том числе оба последних, выигрывали столичные звезды. И только в октябре 2023-го года была хотя бы ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Реал. Но с учетом проблем в обороне и с мотивацией града, стоит применять вариант с тотал меньше 3,5 (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua Севилья Реал Мадрид Тотал меньше 3.5 1.64 Сделать ставку

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