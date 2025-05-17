18 мая на «Эстади Олимпико» пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда снова во многом играет за счет взращенных в ее же структуре, в Ла Масии, талантов. Им смело доверял в прошлом Хави, сам вышедший оттуда. Но во многом сливки собрал уже его преемник, Флик, ведь Ямаль, да и другие, быстро прогрессируют. Как итог, Ханси показывал прекрасную эффективность в Каталонии, выиграв сначала Суперкубок, а потом и Кубок.

Но в мае Ханси получил первую серьезную оплеуху, от Интера в полуфинале Лиги чемпионов. Лапорта и не только сетуют на судейство, но итальянцам проигрывали дома 0:2, не без труда в итоге сровняв, и в Милане с ними не удержали преимущество, пропустив на последних секундах основного времени - а потом, в экстра-тайме, забили только подопечные Индзаги. Сразу после этого было новое Эль Класико. Там получилось оформить волевые 4:3, хотя быстро пропустили дважды. После этого в дерби с Эспаньолом тоже добились гроссмейстерских 2:0.

Вильярреал

Клуб с Эмери выигрывал Лигу Европы и добирался до полуфинала Лиги чемпионов, да и после внезапного возвращения Унаи в Англию, будто по инерции, брали 5-е место в Примере в 2023-м году. Но потом был провал в прошлой темпораде, пусть даже во многом исправленный возвращением на тренерский пост Марселино. Тем не менее, у него, возможно, просто не хватило времени, чтобы обогнать Бетис в споре за 7-е место - и, заодно, пропуск хотя бы в Лигу конференций.

Любопытно, что гонка против команды из Севильи продолжается и сейчас. Вот только теперь уже на кону куда более почетный приз: право сыграть в Лиге чемпионов, благо, УЕФА в 2025-м забирает туда и 5-го в Испании. Весной не все получалось, но то же можно сказать и о конкуренте. Леганес при том разгромили 3:0, и это была четвертая победа кряду.

Статистика личных встреч

Интересно, что в этой паре вот уже четырежды кряду выигрывают гости. И в трех случаях, в том числе и в этом сезоне, это были каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победу чемпиона, но он закрыл все вопросы. Берем ставку на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua Барселона Вильярреал Тотал больше 3.5 1.90 Сделать ставку

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