Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ

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18 мая, в 29 туре УПЛ между собой сыграют Черноморец – Динамо Киев. Начало матча запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Черноморец

Одесский клуб является главным претендентом на понижение в классе, так как занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Шансы на спасение еще остаются, так как отставание от зоны переходных матчей составляет всего два очка. В последнем туре команда одержала волевую выездную победу над Ворсклой – 2:1, забив два мяча в концовке встречи.

Черноморец не только взял три важных очка, а и прервал серию из четырех поражений кряду. Одесситам важно брать максимум очков, надеясь на осечки конкурентов. Календарь точно не внушает оптимизм фанатам клуба, ведь осталось сыграть против лидеров: Динамо и Александрии, оба матча дома. Избежать вылета будет невероятно сложно.

Динамо Киев

Столичный клуб в шаге от титула, за два тура до конца чемпионата, Динамо опережает вторую Александрию на 5 очков. Учитывая тот факт, что дополнительным показателем, при равенстве очков являются очные встречи, подопечным Александра Шовковского достаточно не проиграть в предстоящей битве, чтоб стать чемпионами.

На этой неделе динамовцы упустили возможность сделать «золотой дубль» на внутренней арене, так как уступили Шахтеру в финале Кубка Украины в серии пенальти, игровое время завершилось 1:1. Динамо еще никому не уступало в этом сезоне на внутренней арене, речь идет об основном времени. Команда могла оформить титул досрочно и в последнем своем матчу УПЛ, однако, не удалось обыграть на выезде Полесье – 0:0. Киевляне наверняка постараются завершить чемпионат без поражений.

Личные встречи

В первом круге Динамо сумело одержать уверенную домашнюю победу со счетом 3:1, свой гол гости забили только в компенсированное время. Одним из главных героев той встречи стал Виталий Буяльский, на его счету гол и две результативных передачи.

Прогноз

Последняя команда чемпионата принимает на своем поле лидера, поэтому гости считаются большими фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Черноморца – 12,27, ничья – 6,47, победа Динамо – 1,18. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

У обеих команд еще есть турнирная мотивация, хотя хозяевам очки явно нужнее. Рискну поставить на обмен голами за 2,21.

Прогноз Sport.ua Черноморец Динамо Киев Обе забьют 2.21 Сделать ставку

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