Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

18 мая на «Стадио Олимпико» пройдет матч 37-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

«Рома»

Команда в начале сезона дважды меняла наставника. Сначала как-то очень уж резко расстались с Де Росси, легендой местной как игрока, под которого летом, не скупясь, подписывали новичков, в том числе и Довбика. Мало того, что сняли Даниэле, так еще на его место позвали Юрича. Он долго не проработал, но точно запомнился, в негативном плане, особенно из-за стычки со своими футболистами, во время перерыва в матче.

И вот в такие «авгиевы конюшни» предложили вернуться Раньери – а тот ради этого прервал до лета пребывание на пенсии. Да, Клаудио уже давно проиграл как раз «Милану» в кубке, а в марте – и «Атлетику» в Лиге Европы. Зато с ним в Серии А демонстрируют чемпионскую игру, да и статистику. В прошлом туре, против прямого конкурента, «Аталанты», все же дали осеку, уступив – конечно же, 0:1.

«Милан»

Клуб год назад попрощался с Пиоли. Его отрезок был не особенно долгий, но вполне успешен, даже триумфален, с учетом взятого «Скудетто». Да и второе место в Кальчо-2023/2024 было хорошим результатом. Но все равно летом этого тренера заменили на Паулу Фонсеку. Тот, впрочем, за полгода, наломав дров, был уволен.

Сменивший его Сержиу Консейсау успел дебютировать с победы в Суперкубке. А потом, на этой неделе, был новый решающий матч – с «Болоньей» в финале Копа Италия. Там сопернику удалось открыть счет после перерыва, и так и закончили. При этом не просто не вышло как-то прибавить, или хотя бы более-менее подтвердить вице-чемионство. Тут хотя бы с пропуском на еврокубки закончить, и в апреле-мае хватало побед. С той же «Болоньей», только в Серии А, буквально в прошлом туре обыграли.

Статистика личных встреч

В этом сезоне клубы играли вничью в рамках Кальчо. Зато в феврале Консейсау обыграл Раньери – оформил уверенные 3-1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в играющий дома столичный клуб. Но Раньери же тоже прагматичен. Ставим на «тотал меньше 3,0 голов» (коэффициент – 1,65).

Прогноз Sport.ua Рома Милан Тотал менше 3,0 1,65 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями