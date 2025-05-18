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18 мая, в предпоследнем туре итальянской Серии А между собой сыграют Рома и Милан. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

«Волки» в этом сезоне всеми силами рвутся в Лигу чемпионов, но сейчас они только шестые в Серии А, отставание от первого квартета составляет один балл. Борьба настолько плотная, что даже девятая Фиорентина сохраняет шансы на топ-4.

В последнем туре Рома уступила в гостях сильной Аталанте со счетом 1:2, чем прервала феноменальную серию из 19 матчей без поражений в чемпионате. Теперь все зависит от концовки, где надо не только брать максимум очков, но и ждать осечек конкурентов, в частности Ювентуса и Лацио. Немало в концовке сезона будет зависеть и от украинца Артема Довбика, который должен показать свои лучше качества бомбардира.

Травмы не позволят выйти на поле таким футболистам как: Дибала, Пеллегрини, Абубакар.

Милан

В этом сезоне Милан выиграл Суперкубок Италии, что можно считать пока самым большим успехом. На днях клуб играл в финале Кубка Италии, где сражался за трофей против Болоньи, уступив 0:1, причем исход встречи заслуженный, соперник смотрелся лучше.

В чемпионате «красно-черные» идут только восьмыми, отставание от первого квартета 4 очка, отыграть такое за два тура, при невероятной конкуренции почти невозможно, даже при наборе максимума очков. Свой последний матч чемпионата Милан выиграл у упомянутой Болоньи дома – 3:1, выдав ударную концовку, данная победа стала третьей кряду в Серии А.

Теперь основная цель команды, зацепиться хоть за какие-то еврокубки, победа над Ромой позволит опередить римлян. Предстоящую встречу пропустят Бондо, Чуквуезе, Эрнандес, Соттиль и Уокер.

Личные встречи

Клубы дважды пересекались в этом сезоне, в обоих случаях Милан играл на своем поле. Сначала в чемпионате команды сыграли 1:1, а потом в четвертьфинале Кубка Италии, миланцы выиграли на своем поле 3:1.

Прогноз

Небольшим фаворитом этой пары считается Рома, что в первую очередь связано с фактором своей арены.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ромы – 2,35, ничья – 3,59, победа Милана – 2,98. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду увлекательной битвы двух известных клубов и прямых конкурентов. Игра пойдет на три результата, ничья никого не устроит, считаю перспективной ставку на обмен голами за 1,56.

Прогноз Sport.ua Рома Милан Обе забьют 1.56 Сделать ставку

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