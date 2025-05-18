Довбик не пригодился. Рома дома одолела Милан

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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Римский клуб вышел вперед уже на 3-й минуте благодаря голу Джанлуки Манчини. На 21-й минуте за удар в грудь все того же Манчини поле покинул страйкер гостей Сантьяго Хименес, но «россонери» успели отыграться до перерыва благодаря забитому мячу Жоау Феликса.

Победный для своей команды гол забил Леандро Паредес, а на 87-й минуте Брайан Кристанте поставил точку в матче.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на скамье запасных весь матч.

После этого матча «Рома» с 66 очков стала 5-й, а «Милан» с 60 баллами – 9-й.

Серия А. 37-й тур

Рома – Милан – 3:1

Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Феликс, 39

Удаление: Хименес, 21

Предупреждения: Манчини, 25, Кристанте, 45, Челик, 61 – Хименес, 62, Томори, 90

Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Коне, Паредес (Гурна-Дуа, 78), Кристанте, Суле (Ренш, 78), Шомуродов (Бальданци, 84), Салемакерс (Шаарави, 84)

Милан: Меньян, Павлович, Габбиа (Соттиль, 84), Томори, А. Хименес (Фофана, 65), Рейндерс, Лофтус-Чик (Йович, 65), Муса, Феликс (Леао, 66), Пулишич (Террачано, 90), Хименес

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.