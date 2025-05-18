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Чемпионат Италии
Рома
18.05.2025 21:45 – FT 3 : 1
Милан
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18 мая 2025, 23:45 | Обновлено 18 мая 2025, 23:46
620
4

Довбик не пригодился. Рома дома одолела Милан

Украинский нападающий весь матч провел на скамье запасных

18 мая 2025, 23:45 | Обновлено 18 мая 2025, 23:46
620
4
Довбик не пригодился. Рома дома одолела Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Римский клуб вышел вперед уже на 3-й минуте благодаря голу Джанлуки Манчини. На 21-й минуте за удар в грудь все того же Манчини поле покинул страйкер гостей Сантьяго Хименес, но «россонери» успели отыграться до перерыва благодаря забитому мячу Жоау Феликса.

Победный для своей команды гол забил Леандро Паредес, а на 87-й минуте Брайан Кристанте поставил точку в матче.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на скамье запасных весь матч.

После этого матча «Рома» с 66 очков стала 5-й, а «Милан» с 60 баллами – 9-й.

Серия А. 37-й тур

Рома – Милан – 3:1

Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Феликс, 39

Удаление: Хименес, 21

Предупреждения: Манчини, 25, Кристанте, 45, Челик, 61 – Хименес, 62, Томори, 90

Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Коне, Паредес (Гурна-Дуа, 78), Кристанте, Суле (Ренш, 78), Шомуродов (Бальданци, 84), Салемакерс (Шаарави, 84)

Милан: Меньян, Павлович, Габбиа (Соттиль, 84), Томори, А. Хименес (Фофана, 65), Рейндерс, Лофтус-Чик (Йович, 65), Муса, Феликс (Леао, 66), Пулишич (Террачано, 90), Хименес

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Рома Рим Милан Рома - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Жоау Феликс Сантьяго Хименес удаление (красная карточка) Леандро Паредес Джанлука Манчини
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 4
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roman75zpr
Поздравления "Роме"! Гарантировали себе участие в еврокубках! Это уже достижение, особенно, после провального 1 круга 
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+1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
🎉🎉🎉Молодцы Римляне🧡❤️ отомстили Милану за Фонсеку, и отомстили Консейсау за ⚒️Шахтёр (в 2023 с драконами дважды обидел горняков и обзывал "командой первенства района" 😡)
👉Жаль только, что на ЛЧ шансы малы. То поражение Аталанте стало ложкой дёгтя🥄 в бочке мёда🍯 в невероятной серии волков🐺 при Раньери...
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0
Первый Среди Равных
Круто зіграли без цього дерева проти сильного Мілана
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-6
apepa
Вот видете. Без Довбика и результат есть
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-7
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