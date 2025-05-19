Рома – Милан – 3:1. Победа без Довбика. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел матч на скамье запасных.

Серия А. 37-й тур

Рома – Милан – 3:1

Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Феликс, 39

Удаление: Хименес, 21

Видеообзор

Видео голов