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Чемпионат Италии
Рома
18.05.2025 21:45 – FT 3 : 1
Милан
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Италия
19 мая 2025, 01:55 | Обновлено 19 мая 2025, 02:15
1241
0

Рома – Милан – 3:1. Победа без Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А

19 мая 2025, 01:55 | Обновлено 19 мая 2025, 02:15
1241
0
Рома – Милан – 3:1. Победа без Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини

В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел матч на скамье запасных.

Серия А. 37-й тур

Рома – Милан – 3:1

Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Феликс, 39

Удаление: Хименес, 21

Видеообзор

Видео голов

События матча

90’ +3
Сержиу Консейсау (Милан) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Паредес (Рома).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Милан).
21’
Сантьяго Хименес (Милан) получает красную карточку.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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