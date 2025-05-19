Рома – Милан – 3:1. Победа без Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А
В воскресенье, 18 мая, проходил матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».
Встречу принимал «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел матч на скамье запасных.
Серия А. 37-й тур
Рома – Милан – 3:1
Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Феликс, 39
Удаление: Хименес, 21
Видеообзор
Видео голов
События матча
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