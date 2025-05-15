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Рома
18.05.2025 21:45 - : -
Милан
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Италия
15 мая 2025, 20:50 |
295
0

Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 мая в 21:45 поединок Серии А

15 мая 2025, 20:50 |
295
0
Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Милан».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Милан
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Трансляция матча В эфире

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик смотреть онлайн Милан Рома - Милан
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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