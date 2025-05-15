Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 мая в 21:45 поединок Серии А
В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Милан».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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